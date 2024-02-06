06 февраля 2024, 23:52

Конкурс на выполнение капремонта тепловых сетей объявили в Богородском городском округе

ФОТО банк Московской области
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В Богородском округе Московской области объявили конкурс по капитальному ремонту наружных тепловых сетей. Финансирование на реконструкцию системы отопления округа направят из окружного бюджета.

В комитете по конкурентной политике Московской области рассказали, что извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на сайте ЕАСУЗ, а также в Единой информационной системе в сфере закупок.

Заказчиком капитального ремонта выступает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы Богородский
06 февраля 2024, 23:56
Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу в Мытищах
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В Мытищах 200 мотоциклистов поборолись за главный приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова в соревнованиях по мотокроссу. Длина подмосковной трассы составила три с половиной километра.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями в мотокроссе стала московская команда «ММТ Мотоспорт». Она получила главный приз - керамическую вазу с портретом Валерия Чкалова, изготовленную в 1939 году, которая каждый раз переходит от победителя к победителю.

Генеральный директор «Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ» Павел Медведков отметил, что в этих соревнованиях выигрывает не тот, кто всех опередил, а тот, кто пришел последним.

«Вы посмотрите, как команда перестраивается под конец времени прохождения трассы, чтобы тянуть последнего. Чтобы последний проходил вместе», - отметил Медведков.

После окончания гонки девушки-болельщицы получили по букету цветов.

Напомним, что первый Чкаловский мотокросс прошел в 1939 году, а в Подмосковье он проводится уже в девятый раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
06 февраля 2024, 23:12
Горнолыжники из Подмосковья победили в соревнованиях профессионалов «Серия PRO»
Фото: Российская Федерация горнолыжного спорта
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Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и одну серебряную медаль на дебютном в 2024 году этапе международных профессиональных соревнований по горнолыжному спорту «Серия PRO». Третий этап борьбы проходил 6 февраля в Белокурихе Алтайского края.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, спортсменка Виталина Гирина, выступавшая в дисциплине «слалом», опередила свою соперницу Марию Шканову из Белоруссии на 1,25 секунды. На первых двух этапах «Серии PRO» она приходила второй.

​Подмосковный спортсмен Семен Ефимов стал победителем в дисциплине «слалом», опередив лыжника Александра Хорошилова на 0,45 секунды. Это уже третья золотая медаль Ефимова по итогам соревнований «Серия PRO».

Третье место получил челябинец Сергей Челмакин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
06 февраля 2024, 22:51
Депутат Мособлдумы Александр Легков передал олимпийскую медаль для экспозиции на Аллее славы на ВДНХ
Фото: российское общество «Знание»
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной Думы Александр Легков передал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи для экспозиции на Аллеи Славы. Выставка в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, на открытии экспозиции побывали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, а также российские спортсмены.

Дмитрий Чернышенко отметил, что спортивная инфраструктура развивается не только в Сочи, но и по всей стране и поблагодарил спортсменов за их мастерство, веру и преданность Родине.

Вместе с Александром Легковым свои медали в именных стелах разместили фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Напомним, что Аллея Славы - это выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой арене.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены ВДНХ
06 февраля 2024, 22:22
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа
фото - московская областная федерация спортивного метания ножа
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Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре награды на Всероссийских соревнованиях по метанию ножа «Турнир памяти И. М. Антипиной». Сборная Московской области получила одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Варвара Солдаткина из Пушкино заняла первое место на дистанции три метра среди женщин. Андрей Булышкин из Подольска стал серебряным призером на дистанции три метра среди мальчиков 12-13 лет. Спортсменка из Пушкино Александра Колесникова завоевала второе место на дистанции пять метров среди девушек 16-17 лет.

Бронзовую медаль принес подмосковной сборной Руслан Багаутдинов. Он пришел третьим на дистанции три метра среди юношей 14-15 лет.

Всероссийские соревнования «Турнир памяти И. М. Антипиной» по спортивному метанию ножа прошли с 2 по 4 февраля в Москве, в которых приняли участие более 120 спортсменов из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Пушкино

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