Конкурс на включение в кадровый резерв ГУСТ завершился в Подмосковье

По его словам, кадровая политика ведомства нацелена на привлечение молодых и квалифицированных специалистов, способных предлагать нестандартные решения и осваивать новые технологии. Он отметил, что центральный аппарат ведомства и инспекторский состав нуждаются в амбициозных и креативных сотрудниках.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова подчеркнула, что президентом России утверждены приоритетные национальные проекты, включая проект 'Кадры', который направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов.

«Сегодня мы прособеседовали более 100 кандидатов, - указала Светлана Викулова.

Она также выразила надежду, что граждане, прошедшие собеседование, уже в ближайшее время станут частью большой команды и будут трудиться во блага Подмосковья, учитывая интересы местных жителей.

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