18 июля 2024, 20:24

Конкурс на включение в кадровый резерв ГУСТ завершился в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Конкурс на включение в кадровый резерв Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошел в регионе. Комиссию возглавил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Кирилл Григорьев.

По его словам, кадровая политика ведомства нацелена на привлечение молодых и квалифицированных специалистов, способных предлагать нестандартные решения и осваивать новые технологии. Он отметил, что центральный аппарат ведомства и инспекторский состав нуждаются в амбициозных и креативных сотрудниках.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова подчеркнула, что президентом России утверждены приоритетные национальные проекты, включая проект 'Кадры', который направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов.

«Сегодня мы прособеседовали более 100 кандидатов, - указала Светлана Викулова.

Она также выразила надежду, что граждане, прошедшие собеседование, уже в ближайшее время станут частью большой команды и будут трудиться во блага Подмосковья, учитывая интересы местных жителей.

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конкурсы
18 июля 2024, 20:05
Стартовал первый этап благоустройства Кучинского лесопарка в Балашихе
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Совместно с подрядчиками и сотрудниками администрации округа начало работ по благоустройству Кучинского лесопарка проверил глава Балашихи Сергей Юров. Всего программа реконструкции лесопарка площадью 115 гектаров рассчитана на три года.

В первую очередь обустроят территорию вдоль Вишняковского пруда: от Разинского шоссе до усадьбы Горенки.

Строители уже приступили к работам. Рядом с водоемом спилили старые деревья и убрали валежник. В ближайшее время организуют детскую и спортивную площадки, обустроят пешеходную дорожку. В планах - очистка берега и устройство песчаного пляжа и газона. Позаботятся и о безопасности: установят освещение и камеры видеонаблюдения по системе «Безопасный регион».

«Летом мы активно благоустраиваем общественные пространства города, следим за содержанием существующих парков и скверов, создаем новые зоны отдыха. Кучинское лесничество - это большая территория. На первом этапе благоустроим около 30 гектаров. У Вишняковского пруда со стороны Разинского шоссе будет обустроена парковка, установлен павильон, появятся точки общепита. Основные работы будут выполнены летом, часть из них продолжим в 2025 году», - подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

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Благоустройство Балашиха Парки
18 июля 2024, 19:53
Строительство Мытищинской хорды завершат до конца года
Телеканал «360»
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Строительство Мытищинской скоростной хорды завершат в этом году в Московской области. Дорога позволит разгрузить один из самых оживленных участков МКАД. Подробностями поделился заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Михаил Шигабутдинов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Это первый концессионный проект в Московской области, где происходит взаимодействие бизнеса и государства. Протяженность новой дороги превысит 16 километров.

«Это действительно первый концессионный проект Московской области. Это региональный объект, который реализуется с участием частного инвестора. Это позволяет сэкономить бюджетное финансирование, а все строительство осуществляется за средства привлеченного частного инвестора», - рассказал Михаил Шигабутдинов.

Специалист подчеркнул, что таким образом правительство региона экономит средства на реализацию инфраструктурных проектов.

Мытищинская скоростная хорда - это самый крупный объект в Московской области, который реализуется за последнее время на региональном уровне.

«У нас концессионное соглашение до 2038 года и предусматривает возврат инвестиций частного инвестора за счет сбора платы за проезд для частного транспорта», - добавил специалист.

Михаил Шигабутдинов отметил, что хорда пройдет в 5-7 километрах от МКАД и свяжет две основные магистрали северной части Московского региона - Дмитровское и Ярославское шоссе. При этом первый эффект от строительства трассы почувствуют в Мытищах, где фиксируются пробки на проблемных участках.

«У нас по концессионному соглашению срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2024 года. На сегодняшний момент объект реализован на 80%. Из 16 километров уже почти на 12 уложено асфальтобетонное покрытие», - указал Михаил Шигабутдинов Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о значении новой дороги до трассы М-9 в Истре , строительство которой планируют полностью завершить в декабре. Автомагистраль поможет сократить количество пробок и повысит транспортную доступность региона.

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Строительство Дороги
18 июля 2024, 18:59
Мособлизбирком Подмосковья провел обучение для членов ТИК
Мособлизбирком
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Подготовка организаторов к единому дню голосования (ЕДГ-2024) продолжается в Подмосковье. 17 июля состоялся обучающий семинар для членов территориальных избирательных комиссией (ТИК).

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Специалисты Мособлизбиркома предоставили методическую поддержку председателям и бухгалтерам ТИК, готовящимся к ЕДГ-2024.

Главный бухгалтер Мособлизбиркома Александра Буркова выступила одним из спикеров на встрече. Она оказала помощь участникам с оформлением первичных финансовых документов и решениями по финансовым аспектам подготовки и проведения муниципальных выборов.

Также выступила заместитель начальника отдела закупок Нина Габриэлян, которая дала рекомендации по закупке товаров, работ и услуг во время подготовки и проведения единого дня голосования. Она также затронула вопросы планирования закупок, формирования цен, заключения контрактов и проверки поставщиков.

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Единый день голосования Выборы
18 июля 2024, 18:56
Свыше 2,6 млн поездок совершили школьники Химок по картам «Стрелка» за лето
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Студенты и школьники из Химок более 2,6 миллиона раз пользовались льготным проездом на автобусных маршрутах. Скидки доступны по карте «Стрелка».

Учащиеся и в период летних каникул активно пользуются услугами автобусов. С начала лета по льготным картам «Стрелка» ребята проехали больше 2,6 миллиона раз. Самые популярные маршруты: № 344 «Химки - Москва» - более 24 тысяч поездок, № 21 «станция Пушкино - Красноармейск» и № 22 «станция Пушкино - Ивантеевка».

По карте «Стрелка» учащийся получает скидку на проезд от 5% до 99%. А несовершеннолетним необходимо иметь при себе документ, который подтверждает возраст.

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Школьники Студенты Москва

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