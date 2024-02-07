Конкурс на техобслуживание медицинской техники Одинцовской больницы объявили в Подмосковье

Коммунальные и дорожные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме, в регионе циклон «Ольга» уже намел около 12 сантиметров снега. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, циклон «Ольга» пробудет в регионе до 01:00. Глава Подмосковья отметил, что для расчистки дворов привлекли более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы «Мосэнерго» и «Мособлгаза» - это еще 728 человек и 39 единиц техники.

«Муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тысячи рабочих и около 1,5 тысячи единиц техники. К этой минуте очищено 18 тысяч километров дорог», - добавил губернатор.

Воробьев призвал пешеходов и водителей быть особенно внимательными. Автомобилистам глава региона посоветовал в четверг пересесть на общественный транспорт.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, по какому принципу циклонам присваиваются имена и насколько опасна бушующая в Центральном регионе «Ольга».