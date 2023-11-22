Конкурс на строительство подъездов к лицею имени Долгих объявили в Истре

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Участок строительства является частью подъезда к лицею от автомобильной дороги М-9 «Балтия». Его протяженность превышает 4,6 тысячи километров. Работы будут проводиться на участке автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино в селе Павловская Слобода.

Кроме того, подрядчику предстоит установить шумозащитные экраны, наружное освещение, видеонаблюдение и выполнить сопутствующие работы согласно техническому заданию. Начальная стоимость контракта превысила 3,5 миллиарда рублей. Информация о тендере размещена на портале ЕАСУЗ.

Все желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки до 4 декабря 2023 года. Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

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