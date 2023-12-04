Конкурс на самую нарядную елку во дворах пройдет в Подмосковье

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, голосование за самую нарядную елку начнется 22 декабря в Telegram-канале. Оно продлится сутки и определит победителей конкурса.

«Самое время достать игрушки, гирлянды и мишуру. Отличная возможность сплотиться всем двором - наряжайте новогодних красавиц вместе с соседями и делитесь фотографиями, а также небольшим рассказом, почему именно ваша елка должна победить. Заявки принимаем с 1 по 18 декабря», - сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Фотографии елок на конкурс можно прислать по электронной почте gust_info@mosreg.ru. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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