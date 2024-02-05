05 февраля 2024, 14:41

Конкурс на самую красивую матрешку начался в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области
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Онлайн-конкурс для производителей и коллекционеров матрешек запустили в Подмосковье. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого нужно разместить фотографии своих матрешек на сайте matreshka.site , где проходит голосование.

На первом этапе экспонаты оценят посетители сайта. Будут учитываться не только баллы, но и комментарии под фото. Окончательную оценку матрешкам даст жюри. Конкурс продлится до декабря 2024 года.

Матрешка, как традиционная русская игрушка, появилась в Сергиевом Посаде более ста лет назад. Ее появление связывают с именем мецената Саввы Морозова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша февральских мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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Туризм конкурсы
05 февраля 2024, 14:57
Новое отделение почты открылось в селе Рождествено под Истрой
Пресс-служба администрации городского округа Истра
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После капитального ремонта в селе Рождествено под Истрой открыли почтовое отделение. Там можно не только получить или отправить письмо, но и оплатить счета ЖКХ, воспользоваться порталом «Госуслуги».

Отделение почты ежедневно посещают более 50 жителей села. Там предусмотрен широкий спектр услуг. Также посетители могут воспользоваться медицинским оборудованием - бесконтактным термометром или тонометром.

«Хочу отметить, что этот объект имеет важное социальное значение, ведь в зоне обслуживания отделения в селе Рождествено на сегодняшний день проживает более 15 тысяч человек. С обращениями по поводу открытия отделения почты не один раз обращались к администрации местные жители через каналы коммуникации», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Истра
05 февраля 2024, 14:54
Встреча по вопросам развития микрорайона Супонево прошла в администрации Одинцова
Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Совещание о перспективах благоустройства микрорайона Супонево прошло в администрации Одинцовского округа. На повестке были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры.

Одной из ключевых тем обсуждения стало обустройство автобусной остановки вблизи гипермаркета. Сейчас отсутствие свободной земли рядом с дорогой не позволяет создать новый заезд для автобусов. Возможно, в будущем рассмотрят перенос существующих остановок ближе к торговому центру.

Также рассмотрели вопросы по оптимизации автобусного маршрута № 881 и созданию дополнительных парковочных мест.

Особое внимание уделили срокам строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса и ремонту существующих спортивных объектов. Все это должно улучшить условия жизни в микрорайоне Супонево.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Одинцово Благоустройство Строительство Дороги
05 февраля 2024, 14:52
Жители Подмосковья подали более 17 тысяч заявок по земле через сайт госуслуг в январе
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Жители Подмосковья получили более 17 тысяч госуслуг по земле и имуществу за январь. Самыми популярными из них стали перераспределение и предварительное согласование участков с неразграниченной государственной собственностью, а также предоставление земли в аренду или собственность без торгов.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, за месяц услугой перераспределения земель воспользовались 4,2 тысячи раз. Предварительное согласование предоставления участков в неразграниченной государственной собственности понадобилось 3,7 тысячи жителям. Еще 2,2 тысячи заявок поступило для аренды или покупки недвижимости без торгов.

«Сегодня получить любую услугу по земле и имуществу можно не выходя из дома, в электронном виде. Дистанционные способы взаимодействия позволяют гражданам, организациям и бизнесу экономить время и получать госуслуги в удобных условиях. И такой формат весьма востребован. С начала этого года подано на три с половиной тысячи больше заявлений, чем в прошлом году за этот же период», - сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Подать заявку на госуслуги по земле жители могут онлайн на региональном портале.

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Недвижимость Госуслуги
05 февраля 2024, 14:51
Жители Солнечногорска получат перерасчет за услуги ЖКХ
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Заседание по вопросам ЖКХ состоялось в администрации Солнечногорска. В числе актуальных вопросов было обеспечение газовой и пожарной безопасности в жилых домах, а также перерасчет за коммунальные услуги.

Заседание по вопросам ЖКХ состоялось в администрации Солнечногорска.

В числе актуальных вопросов было обеспечение газовой и пожарной безопасности в жилых домах, а также перерасчет за коммунальные услуги.

На встрече присутствовали председатели многоквартирных домов муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Госпожнадзора и Мособлгаза.

«По поручению губернатора Подмосковья подготовлен перечень многоквартирных домов, где в конце декабря и начале января жителям некачественно предоставлялись услуги по горячей воде и отоплению. Жители получат перерасчет уже в январской платежке по отоплению, горячему водоснабжению и электроэнергии», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко.

Заседания штаба по вопросам ЖКХ проходят в администрации округа каждую неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Солнечногорск

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