Конкурс на реконструкцию водозаборного узла № 12 стартовал в Пушкинском округе

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Проект реконструкции включает в себя модернизацию объекта капитального строительства с поставкой необходимого оборудования. Водозаборный узел имеет производительность 6,3 тысячи кубометров чистой воды в сутки.

В рамках работ планируется обновление нескольких ключевых сооружений, включая павильон для артезианской скважины № 1, два резервуара и насосную станцию второго подъема, а также павильон для артезианской скважины № 3.

Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области и бюджета Пушкинского городского округа.

Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

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