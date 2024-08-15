15 августа 2024, 21:12

Конкурс на реконструкцию водозаборного узла № 12 стартовал в Пушкинском округе

Медиасток.рф
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Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о старте открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла № 12, расположенного в Пушкинском городском округе. Извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Проект реконструкции включает в себя модернизацию объекта капитального строительства с поставкой необходимого оборудования. Водозаборный узел имеет производительность 6,3 тысячи кубометров чистой воды в сутки.

В рамках работ планируется обновление нескольких ключевых сооружений, включая павильон для артезианской скважины № 1, два резервуара и насосную станцию второго подъема, а также павильон для артезианской скважины № 3.

Реконструкция осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области и бюджета Пушкинского городского округа.

Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Пушкино
15 августа 2024, 21:17
Самозанятых Подмосковья пригласили в школу кондитера 20 и 22 августа
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Центр «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» запускает бесплатную обучающую программу под названием «Школа кондитера» 20 и 22 августа. Этот спецкурс предназначен для самозанятых, которые занимаются выпечкой на заказ, а также для тех, кто хочет разнообразить ассортимент своих кондитерских изделий.

В ходе кулинарных мастер-классов участники научатся готовить мороженое в шоколадных стаканчиках, порционные десерты, десерты на палочке и безглютеновые лакомства. Спикером станет кондитер Марина Синицкая, известная своими уникальными шоу-тортами по всему миру.

Принять участие в обучение могут физлица, включая индивидуальных предпринимателей, которые используют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированы в Подмосковье.

Мастер-классы пройдут в очном формате 20 и 22 августа на площадке студии «Топ Декор», расположенной в российской столице. Ознакомиться с дополнительной информацией о проведении мероприятия можно на сайте проекта.

Принять участие в обучении можно абсолютно бесплатно, однако количество мест ограничено.

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Бизнес Самозанятые
15 августа 2024, 20:43
Учитель английского языка Екатерина Маркешова пополнила штат Инженерной школы Дмитрова
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Выпускница Дмитровской школы № 1 Екатерина Маркешова вошла в штат Инженерной школы города Дмитрова. Она успешно окончила родную школу и поступила в вуз на целевое направление, где изучала английский и китайский языки.

После нескольких собеседований Екатерина получила предложение начать свою карьеру в новой Инженерной школе Дмитрова.

«Школа - просто дворец, такая большая, красивая, яркая! Я в чем-то везунчик, что молодым учителем вливаюсь в коллектив самой современной школы в Подмосковье», - отметила преподаватель.

Уже в пятом классе ее учительница Алла Михайловна Задоркина заметила педагогические способности Екатерины. Девочка показывала отличные результаты в изучении иностранных языков и прекрасно ладила с младшими школьниками. «Твое место в педагогике», - сказала ей Алла Михайловна, предсказывая будущее ученице.

Екатерина полна энтузиазма и готова не только обучать детей языку, но и помогать им стать активными, добрыми и созидательными людьми.

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Школы Учителя Дмитров
15 августа 2024, 19:57
Вечер памяти народного артиста Марка Бернеса пройдет в Химках 16 августа
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Вечер памяти народного артиста РСФСР Марка Бернеса пройдет в многофункциональном комплексе «Восход» в Химках. Жителям расскажут о жизни и творчестве артиста.

Марк Бернес стал широко известен благодаря ролям в фильмах о Великой Отечественной войне. Для гостей мероприятия исполнят известрые песни артиста.

«Фильмография Марка Бернеса насчитывает 35 картин. Самые известные из них - „Максимка“, „Женя, Женечка и „Катюша“, „Запасной игрок“, а также уже упомянутые „Два бойца“ и „Истребители“. На встрече мы расскажем о каждой из этих ролей более подробно. Вход свободный», - рассказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова.

Мероприятие пройдет в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Химки Концерты
15 августа 2024, 19:54
ФК «Дмитров» возглавил таблицу чемпионата Московской области Лиги Б‑1
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В минувшие выходные в подмосковном Марфино состоялась первая домашняя игра клуба «Дмитров» после небольшого перерыва в рамках чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Дмитровчане одержали уверенную победу над командой ФК «Чайка» из Королева со счетом 2:1.

Матч 12-го тура межмуниципальных соревнований Московской области по футболу - Лига Б-1 - прошел в спортивном комплексе «Марфино». Встреча началась активно, и уже в первом тайме дмитровчане продемонстрировали свою силу. Голы в ворота соперника забили Глеб Бородачев и Алексей Чаус, обеспечив команде важные три очка.

По итогам 12 матчей ФК «Дмитров» имеет 10 побед и 30 очков, что позволяет им уверенно лидировать в турнире.

В следующем туре дмитровские футболисты встретятся с командой из городского округа Красногорск. Матч состоится 17 августа в 12:00 на стадионе «Зоркий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Футбол Дмитров

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