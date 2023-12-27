Конкурс на лучшую презентацию компании «Мострансавто» запустили в Подмосковье

«В презентации необходимо указать общую информацию о компании, обозначить главные достижения, а также ключевые события, которые произошли в „Мострансавто“ в 2023 году. Участники конкурса могут воспользоваться нашим Telegram-каналом для поиска подробной информации», - уточнили в «Мострансавто».

Презентации нужно направить до 15 января на электронную почту oprosmta@yandex.ru в форматах *pptx и *pdf. Файлы, не соответствующие этим требованиям, не будут учитываться.

От каждого участника принимается по одной презентации.

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