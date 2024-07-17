Конкурс на лучший двор стартовал в Лобне

Конкурс анонсировала глава Лобни Анна Кротова. Она отметила, что главная задача мероприятия - отметить жителей, которые делают свои дворы красивее и уютнее.

Первый этап конкурса уже стартовал и завершится 31 июля. В этот период нужно направить заявки в свободной форме по адресу konkurslobnauutnyjdvor@yandex.ru.

Также их можно принести на бумажном носителе и сдать в канцелярию администрации. К заявке необходимо приложить скриншот поста на своей странице «ВКонтакте» о том, почему они решили поучаствовать в конкурсе. В посте нужно добавить хештеги: КомандаГлавыЛобни и #СделаемЛобнюКомфортнееВместе.

На втором этапе специалисты будут оценивать объекты. Срок этого этапа - с 1 по 19 августа. Подведение итогов и награждение победителей проведут в День города.

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