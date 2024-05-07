Конкурс на лучший дизайн карты «Стрелка» стартовал в Подмосковье

На конкурс уже поступило 76 работ. Рисунки раскрывают тему семьи, теплых родственных отношений и других ценностей в жизни каждого человека.

Дизайн можно выполнять карандашами, акварелью, гуашью, маслом, а также с помощью графического редактора или искусственного интеллекта. От каждого участника принимается один макет, который необходимо направить на почту konkursmta@mail.ru. В письме необходимо указать название работы и данные автора: ФИО, город проживания, номер телефона для связи.

Жюри выберет лучшие макеты, а победителей определят жители Подмосковья с помощью онлайн-голосования на портале «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти интересные выставки. экскурсии и интерактивные программы к 9 Мая.

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