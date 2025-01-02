Конкурс на лучшее украшение подъезда и двора к Новому году проведут в Реутове

Одними из первых свою работу на суд жюри представили жители домов на улице Октября и по Носовихинскому шоссе. При оформлении двора они использовали авторские идеи.

Другие участники использовали музыкальное оформление, устанавливали в подъезде фигуру Щелкунчика и настоящую музыкальную трубу.

«Мы заметили, что такие конкурсы позитивно влияют на взаимоотношения между жителями. Они становятся сплоченнее и объединяются ради одной цели. Мы посмотрели только несколько подъездов, но уже становится очевидно, что выбрать лучший будет сложно», - сказал заместитель главы городского округа Реутов Владимир Климов.

Отметим, что конкурс начался 9 декабря и завершится в январе следующего года.