Конкурс на лучшее фото автобуса объявили в Подмосковье

Меньше месяца остается до начала выборов президента России. Жителям Подмосковья напомнили, что проголосовать можно будет несколькими разными способами.

Прежде всего, выполнить свой гражданский долг можно на любом из четырех тысяч избирательных участков в Подмосковье. Их полный список опубликован на сайте Избирательной комиссии Московской области. Еще 58 участков откроют для голосования избирателей без прописки по месту жительства.

Более 2,6 тысячи подмосковных избирательных участков оборудуют камерами видеонаблюдения. Доступ к изображению получат кандидаты, их представители, а также политические партии и наблюдатели. Для обработки бюллетеней на всех участках установят специальные комплексы КОИБы. Это исключит возможность фальсификаций при подсчете голосов.

Жители Подмосковья, которые в дни выборов будут находиться за пределами домашнего региона, смогут прийти на любой удобный избирательный участок и проголосовать с помощью механизма « Мобильный избиратель ». Для этого до 11 марта нужно оформить заявление в центре «Мои документы» Подмосковья, на «Госуслугах» или в ТИК.

Те, у кого не получится лично прийти на избирательный участок, смогут проголосовать дистанционно, в электронном виде. Это делается через « Госуслуги ».

Голосование на дому предусмотрено для жителей Подмосковья, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прийти на участок. Приедут и к тем, кто ухаживает за больными родственниками.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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