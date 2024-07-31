Конкурс на благоустройство карьера «Западный» объявили в Коломне
В Коломне в 2025 году благоустроят карьер «Западный» и территорию за кинотеатром «Амигос» в Озерах. Конкурс на выполнение работ уже объявили.
На этих участках планируют установить покрытие, озеленить их, обустроить освещение, системы оповещения и видеонаблюдения.
«Работы запланированы на 2025 год. Они будут проводиться в рамках государственной программы „Формирование современной комфортной городской среды“ и финансироваться за счет средств федерального бюджета, бюджета области и городского округа Коломна», - сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Открытый конкурс на выполнение работ уже запустили.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».