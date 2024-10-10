10 октября 2024, 11:07

Конкурс молодых педагогов прошел в Наро-Фоминском округе

Телеканал «360»
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Молодые педагоги из Наро-Фоминского округа встретились на муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют — 2024». В соревновании приняли участие 16 учителей.

«Среди них есть те, кто только 1 сентября приступил к труду в школе, и они уже приняли смелое решение попробовать себя в профессиональном конкурсе. Это замечательно и дает возможность дальнейшего развития», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

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Местом проведения конкурса стала школа № 5. Участникам нужно было показать презентацию своих навыков и педагогических наработок, пройти конкурсное испытание и ответить на вопросы жюри. Финалисты муниципального этапа будут представлять округ на областном уровне.

«После конкурса каждый урок уже становится открытым. Ты понимаешь, каким вопросам стоит уделить внимание, потому что проанализировал себя, посмотрел на других. Конкурс окрыляет», - поделился после подведения итогов победитель муниципального этапа конкурса Евгений Чернилевский.

Наступивший учебный год для сферы образования муниципалитета оказался богат на «дебютантов». С 1 сентября в школах городского округа начали работать более 40 молодых педагогов.

Наро-Фоминск Учителя конкурсы
10 октября 2024, 11:24
Команда Павлово-Посадского округа стала призером областного чемпионата по игре «Мое Подмосковье»
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Финал чемпионата Московской области по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Школьники из Павлово-Посадского округа показали на соревнованиях высокий результат, попав в тройку лучших

В финале встретились победители муниципальных этапов, которые проводились в течение нескольких месяцев. Более 30 команд и 200 участников со всего Подмосковья боролись за победу.

Воспитанники Рахмановской средней общеобразовательной школы имени Евгения Кошенкова продемонстрировали отличные знания по истории и культуре региона, что позволило им занять высокое второе место.

После соревнований для участников чемпионата провели экскурсию по музею, а также приготовили развлекательную программу. Для школьников состоялся концерт джазово-симфонического оркестра «Иллюзион» из Орехово-Зуево и эстрадно-джазового ансамбля губернского колледжа искусств из Химок, Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Павловский посад Образование
10 октября 2024, 11:14
Фильм о первой переписи населения в России покажут на кинофестивале в Серпухове
Серпуховский историко-художественный музей
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Показ фильма «Анкета Российской империи» режиссера Андрея Розова проведут в Серпуховском историко-художественном музее 11 октября. Зрители узнают о событиях первой переписи населения в стране.

Показ фильма проведут в рамках Международного фестиваля правильного кино. Он направлен на знакомство зрителей с историей России через документальные фильмы.

«В фестивале участвуют фильмы, созданные на основе идей гуманизма, повествующие о традиционных ценностях и помогающие сохранить преемственность поколений», - пояснили в Минкультуры Подмосковья.

Фильм «Анкета Российской империи» расскажет о первой всеобщей переписи населения России, которую провели 28 января 1897 года. Благодаря этому появился первый социологический портрет империи.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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Фестивали
10 октября 2024, 11:13
Еще 7 школ помощи неизлечимым пациентам открыли в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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В Московской области открылись еще семь школ паллиативной помощи для пациентов в Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске и Луховицах. Родственникам пациентов и соцработникам здесь объясняют, как правильно ухаживать за больными.

Школы работают под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи. Сейчас в Подмосковье действует 24 такие организации. Расписание и темы занятий доступны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Запись не требуется, обучение бесплатное.

«Порой самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных, - быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут, как создать дома комфортные условия для больного, и обучат правильному уходу», - отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

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Здравоохранение Медицина
10 октября 2024, 11:08
Более 8 тысяч льготников Подмосковья отдохнут в санаториях России до конца года
Медиасток.рф
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Бесплатные путевки в санатории Подмосковья предоставляются региональным и федеральным льготникам, а также детям-инвалидам. В этом году отдохнуть смогут 8219 человек. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«С начала года более 25,5 тысячи льготников региона уже отдохнули по бесплатным путевкам в санаториях. Хочу отметить, что самыми востребованными и популярными стали санатории Черноморского побережья», - отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, получить путевку теперь можно онлайн. В ведомстве также напомнили о приобретении дополнительных путевок, благодаря которым еще восемь тысяч льготников смогут поправить здоровье до конца года.

Путевки распределяются автоматической электронной системой по очередности. Жители отмечают, что такие меры помогают восстановить силы и укрепить здоровье в условиях современного ритма жизни и стрессов.

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Льготы

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