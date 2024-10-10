Конкурс молодых педагогов прошел в Наро-Фоминском округе

«Среди них есть те, кто только 1 сентября приступил к труду в школе, и они уже приняли смелое решение попробовать себя в профессиональном конкурсе. Это замечательно и дает возможность дальнейшего развития», - отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

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Местом проведения конкурса стала школа № 5. Участникам нужно было показать презентацию своих навыков и педагогических наработок, пройти конкурсное испытание и ответить на вопросы жюри. Финалисты муниципального этапа будут представлять округ на областном уровне.

«После конкурса каждый урок уже становится открытым. Ты понимаешь, каким вопросам стоит уделить внимание, потому что проанализировал себя, посмотрел на других. Конкурс окрыляет», - поделился после подведения итогов победитель муниципального этапа конкурса Евгений Чернилевский.

Наступивший учебный год для сферы образования муниципалитета оказался богат на «дебютантов». С 1 сентября в школах городского округа начали работать более 40 молодых педагогов.