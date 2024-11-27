Конкурс мастерства прошел на заводе прессованных материалов в Наро-Фоминске

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В ноябре конкурс прошел на двух участках: участке изделий из стеклопластика и полупроводниковых материалов, а также на участке листовых материалов.

В практической части конкурсанты показали профессионализм при изготовлении коробок роторного паза на секционном прессе, а на участке листовых материалов - создание гибких слоистых электроизоляционных материалов на листорезательном станке.

Теоретический этап был единым и включал вопросы в области качества, охраны труда, должностных обязанностей и бережливого производства.

Бригадир основного производства Наталья Кармазанова победила на участке изделий из стеклопластика и полупроводниковых материалов, а на участке листовых материалов первое место разделили прессовщик гидропресса Ольга Марова и бригадир основного производства Василий Фиськов.

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