Конкурс мастерства для учителей и воспитателей начался в Наро-Фоминске

Новые критерии инвестиционных проектов по строительству стадионов установили в Подмосковье

Закон, который устанавливает новые критерии для проектов по строительству стадионов, приняли в Мособлдуме 16 ноября. Речь идет о тех спортивных объектах, для которых инвестору предоставляют земельный участок без торгов.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова пояснила, что новый закон регламентирует параметры застройки. Если инвестору для реализации проекта предоставляют участок без торгов, то проект должен соответствовать ряду критериев.

Так, стадион и прилегающая к нему инфраструктура должна занимать не менее 20% от площади предоставленного участка. При этом проект должен предполагать увеличенное количество рабочих мест для местного населения. Объем инвестиций по проекту должен составлять не менее 50 миллионов рублей. Что важно для муниципалитетов, ежегодные налоговые поступления в местные бюджеты будут увеличены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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