16 ноября 2023, 11:22

Конкурс мастерства для учителей и воспитателей начался в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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Конкурс профессионального мастерства среди педагогов начался в Наро-Фоминске. В школе № 3 прошел первый этап, где собрались лучшие учителя и воспитатели округа.

После небольшой концертной программы организаторы представили участников и членов жюри. Впереди педагогов ожидают три недели конкурсных испытаний. Для учителей подготовили шесть профессиональных дисциплин, воспитатели покажут свое мастерство в пяти. Предстоит провести открытые уроки, мастер-классы и круглые столы.

Итоги подведет счетная комиссия на основании протоколов жюри. Победителей назовут в декабре. Торжественная церемония награждения состоится во дворце культуры «Звезда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров на территории Московской области.

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Наро-Фоминск
16 ноября 2023, 11:38
Новые критерии инвестиционных проектов по строительству стадионов установили в Подмосковье
Пресс-служба губернатора Московской области
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Закон, который устанавливает новые критерии для проектов по строительству стадионов, приняли в Мособлдуме 16 ноября. Речь идет о тех спортивных объектах, для которых инвестору предоставляют земельный участок без торгов.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова пояснила, что новый закон регламентирует параметры застройки. Если инвестору для реализации проекта предоставляют участок без торгов, то проект должен соответствовать ряду критериев.

Так, стадион и прилегающая к нему инфраструктура должна занимать не менее 20% от площади предоставленного участка. При этом проект должен предполагать увеличенное количество рабочих мест для местного населения. Объем инвестиций по проекту должен составлять не менее 50 миллионов рублей. Что важно для муниципалитетов, ежегодные налоговые поступления в местные бюджеты будут увеличены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Законы Строительство Мособлдума
16 ноября 2023, 11:29
Около 17 километров новых линий освещения построят в Подмосковье до конца года
Минтранс Подмосковья
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Около 14 километров новых линий освещения подключили на дорогах Подмосковья. Работы провели в Дмитрове, Серпухове, Луховицах и Зарайске.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, систему освещения обновили на улице Кольцо в Дмитрове, на Северном шоссе в Серпухове, на улице Кислова в селе Дединово под Луховицами и в деревне Воронино в Зарайске. Работы продолжаются в Мытищах в деревнях Жостово и Чивирево, а также в деревне Овсянниково в Дмитрове и поселке Андреевка в Солнечногорске.

Всего до конца года в Подмосковье обустроят 17 километров линий освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
16 ноября 2023, 11:17
Более 200 рабочих мест представили на ярмарке вакансий в Домодедове
Телеканал «360»
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Ярмарка вакансий прошла во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове. Более 20 предприятий городского округа представили свыше 200 должностей.

Для работодателей и соискателей ярмарка вакансий - это прекрасная возможность найти друг друга, обменяться контактами, провести собеседования и начать сотрудничество.

Среди работодателей - муниципальные и коммерческие предприятия: торговые сети «Лента» и «Комус», управление образования и комбинат питания, аэропорт Домодедово и Аэроотель и другие.

Отмечается, что самые востребованные должности - бухгалтеры, педагоги, менеджеры по продажам, инженеры и продавцы.

Работодатели предлагали работу как в офисе, так и на производстве. Зарплаты тоже везде разные, например, в одной из IT-компаний программисту готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.

«Собрала уже десять анкет. Люди интересуются, люди хотят работать, в нашей организации в том числе, вообще, заинтересованы очень», - прокомментировала представитель МУП «Теплосеть» Екатерина Кузьмина.

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Работа Город Домодедово
16 ноября 2023, 11:08
Опухоль мозга размером с теннисный мяч успешно удалили в Люберецкой больнице
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 45 лет обратился в Люберецкую больницу с жалобой на снижение памяти и внимания. По результатам МРТ у него выявили опухоль головного мозга, размер которой сопоставим с теннисным мячом.

Опухоль распространялась от правой височной доли в глубину мозга, сдавливая желудочек и смещая срединные структуры. Это представляло прямую угрозу для жизни пациента.

По словам главврача Дмитрия Семенцова, такая операция требует ювелирной работы из-за сложной локализации новообразования и его близости к важным мозговым центрам. У пациента могли возникнуть серьезные осложнения.

Хирурги провели трепанацию черепа и с помощью микроскопа, навигации и специальных микроинструментов в течение шести часов удаляли опухоль.

Через два часа после операции пациент пришел в сознание, но оставался под наблюдением в реанимации. На следующий день его перевели в отделение, где мужчина начал самостоятельно обслуживать себя, двигаться и принимать пищу. Через неделю его выписали без неврологических нарушений.

По результатам гистологии, опухоль оказалась злокачественной. Пациенту предстоит курс лучевой терапии в Центре амбулаторной онкопомощи Люберецкой больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Люберцы Здравоохранение Больницы Врачи

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