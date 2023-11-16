Конкурс мастерства для учителей и воспитателей начался в Наро-Фоминске
Конкурс профессионального мастерства среди педагогов начался в Наро-Фоминске. В школе № 3 прошел первый этап, где собрались лучшие учителя и воспитатели округа.
После небольшой концертной программы организаторы представили участников и членов жюри. Впереди педагогов ожидают три недели конкурсных испытаний. Для учителей подготовили шесть профессиональных дисциплин, воспитатели покажут свое мастерство в пяти. Предстоит провести открытые уроки, мастер-классы и круглые столы.
Итоги подведет счетная комиссия на основании протоколов жюри. Победителей назовут в декабре. Торжественная церемония награждения состоится во дворце культуры «Звезда».
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