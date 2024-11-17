Конкурс IT-разработок для компаний экономической зоны начался в Дубне

На хакатоне 52 команды создадут программные решения, сервисы и продукты для резидентов особой экономической зоны и компаний наукограда. Задания подготовили резиденты - НПП «Детектор» и «Клауд Ком», «Интеллектуальные решения» и «Флерова 11».

Участники должны справиться за две недели при поддержке наставников. Они будут решать кейсы от работодателей: разрабатывать генератор прямоугольных импульсов, создавать телеграм-бот для консультации граждан по Госуслугам, разрабатывать сайт рекомендаций на основе НЛП моделей типа Bert или LLM.

Исполняющий обязанности проректора университета «Дубна» Андрей Нечаевский выступил на открытии и отметил, что вуз поддерживает хакатон и считает его подходящей обучающей площадкой. Здесь ребята будут решать реальные проблемы работодателей.

Предварительная защита пройдет 27 ноября, а 28 - финал с награждением победителей. Каждая команда представит проект или прототип продукта по требованиям заказчика.

Отметим, с 2022 года проходит уже пятый хакатон в экономической зоне. В них приняли участие более 800 человек из разных городов России. Более 30 уникальных специалистов были приняты на работу в технологические компании Дубны.

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