28 февраля 2024, 13:11

Конкурс исполнителей эстрадной песни пройдет в Серпухове 2 марта

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Городской конкурс начинающих исполнителей эстрадной песни «Первые победы» пройдет в Серпухове 2 марта. В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что мероприятие состоится в округе во второй раз. В прошлом году перед зрителями выступили более ста юных артистов.

Участники будут выступать в пяти номинациях: дошкольная группа, детская группа, младшая группа, средняя группа и юношеская группа. Оценивать номера будут члены жюри.

Организаторы отмечают, что конкурс направлен на поддержку талантливых детей, а также помощь в реализации их творческого потенциала.

Мероприятие начнется в 11:00. Вход свободный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день. Сейчас там уже можно найти активности на Масленицу.

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Туризм Серпухов конкурсы
28 февраля 2024, 14:04
Мультимедийный павильон откроют в микрорайоне Заря в Балашихе осенью
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Выставочный павильон как на выставке-форуме «Россия» обустроят в Балашихе. Мультимедийное пространство откроют в сквере в микрорайоне Заря к началу осени.

Новую зону отдыха обустроят на улице Маршала Батицкого недалеко от храма Саввы Сторожевского. В павильоне планируют разместить экспонаты музея противовоздушной обороны, коворкинг и небольшой зрительный зал. Павильон будет рассчитан на 50 мест. Работы начнут в мае, а завершат в сентябре.

Заместители главы администрации городского округа Балашиха Максимом Сидоркин и Михаил Объедков обсудили новый проект с ветеранами и жителями бывшего военного городка Заря.

«Уникальность этого проекта в том, что есть инвестор, который вкладывает большую сумму в мультимедийный павильон, где будут коворкинговые и выставочное зоны. Мы уверены, это будет интересное и востребованное место. Мы вдохновились выставкой‑форумом „Россия“, хотим и в Балашихе иметь интерактивное место с патриотическим подтекстом», - сказал Максим Сидоркин.

Назвали новое место отдыха - Сквер семьи, любви и верности. Здесь будут проводить праздничные мероприятия, установят памятник семье и отреставрированный самолет Миг-23. Работы проведут в рамках национального проекта по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на выставке «Россия» рассказал, что в регионе стартовало строительство пяти индустриальных парков нового формата.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Семья Балашиха
28 февраля 2024, 13:58
Тендер на установку новых уличных светильников объявили в Лотошине
Медиаархив Подмосковья
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Открытый конкурс на выполнение работ по замене старых фонарей объявили в Лотошине. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Елены Волковой, исполнителю предстоит установить более 1,2 тысячи светодиодных светильников в 36 населенных пунктах округа. Прием заявок на конкурс завершится 13 марта.

Заказчиком является Муниципальное учреждение «Благоустройство» городского округа Лотошино Московской области.

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Благоустройство Лотошино
28 февраля 2024, 13:57
Подмосковные ветеринары напомнили школьникам правила обращения с домашними животными
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Ветеринары Московской области провели для школьников «Уроки доброты». Они рассказали, как следует вести себя с бездомными животными, а также напомнили правила ухода за питомцами.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, мероприятия проводят по заявкам учебных учреждений.

«Занятия проходят в веселой и увлекательной форме, позволяя детям получить практические навыки и полезные знания», - подчеркнул он.

На ветстанциях школьников знакомят с оборудованием и учат осматривать животных. В роли пациентов выступают кролики, морские свинки, черепахи и козы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Животные
28 февраля 2024, 13:56
Тендер на ремонт асфальта на Садовой улице объявили в Дзержинском
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на замену асфальтобетонного покрытия объявили в Дзержинском. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования на Садовой улице. Общая протяженность транспортных объектов достигает 1,06 километра.

Прием заявок на участие в тендере завершится 5 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Дороги

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