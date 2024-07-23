Конкурс инклюзивных бизнес-проектов начался в Подмосковье

В Мининвесте Подмосковья рассказали, что конкурс направлен на вовлечение бизнеса в создание доступной среды, услуг и сервисов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это поиск и тиражирование новых технологий в инклюзии.

К участию приглашаются компании крупного, малого и среднего бизнеса, а также государственные учреждения и НКО, которые реализуют проекты в интересах людей с инвалидностью.

Прием заявок проводится до 30 сентября на платформе «Смартека». Получить более подробную информацию можно по ссылке smarteka.com.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».