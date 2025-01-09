Конкурс фотографий природы пройдет в Истре до 1 февраля

Для победы необходимо сделать несколько качественных снимков природы в подмосковных лесах. Участники могут запечатлеть заснеженный лес на фотоаппарат или телефон. Снимки необходимо прикрепить под постом в телеграм-канале «Мособл Комлес» или на других каналах лесничеств. Конкурсанты должны подписать под фото где и когда сделали снимок, а также указать название лесничества и поставить хештег #снежнолесье2025. Работы, которые сгенерировала нейросеть, к участию не допустят.

Подписчики вместе с лесничеством выберут пять самых удачных снимков. Победители получат подарок от комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, насколько важна санитарная уборка леса.