«Арфа является одним из древнейших музыкальных инструментов, который был известен в разных культурах и эпохах. Ее звучание ассоциируется с мифами и легендами, а также с различными историческими событиями. Фестиваль станет отличной площадкой для обмена опытом и знаниями между преподавателями и учащимися разных школ, а также подарит возможность юным талантам проявить себя и получить ценные советы от мэтров арфового искусства», - рассказала местный депутат Инна Монастырская.

Она отметила, что обучение игре на арфе является важным элементом музыкального образования. Этот инструмент развивает слух, чувство ритма и координацию движений, что положительно сказывается на общем музыкальном развитии.

«Сегодня Центральная детская школа искусств является олицетворением культуры и высокого уровня творческого образования в Химках. Это учреждение воспитало уже несколько поколений талантливых детей, и на сегодняшний день в нем обучается более 2,3 тысячи учеников. В стенах школы функционируют хореографическое, художественное, музыкальное отделения, а также отделение современного искусства, что позволяет каждому ребенку найти свой путь к самореализации в творчестве. Школа активно сотрудничает с другими образовательными учреждениями и культурными центрами, проводя совместные мероприятия, мастер-классы и выставки. Благодаря этому дети имеют возможность обмениваться опытом и учиться у лучших педагогов города», - поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие пройдет в концертном зале ЦДШИ по адресу: Химки, улица Чапаева, дом 6, 26 ноября в 11:00. Вход свободный.

Центральная детская школа искусств в этом году принимает участие в реализации национального проекта «Культура». ЦДШИ получила грант на закупку новых инструментов, оборудования и методических материалов.

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