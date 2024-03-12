12 марта 2024, 15:13

Конкурс эстрадного пения «Вместе с нами» прошел в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В концертном зале центральной детской школы искусств городского округа Химки состоялся Московский областной конкурс эстрадного пения «Вместе с нами». В нем приняли участие свыше 60 исполнителей из школ искусств и музыкальных школ Подмосковья.

Конкурс основан Министерством культуры Московской области в 2013 году. Первый конкурс «Вместе с нами» прошел в 2012 году как межзональное мероприятие. Благодаря растущему интересу к эстрадному вокалу среди детей, конкурс получил статус областного. За время его проведения более 40 детских музыкальных школ и школ искусств из различных городов Подмосковья приняли участие в этом творческом состязании, которое заслужило репутацию высокопрофессионального события для детей и подростков.

Муниципальный депутат и директор школы искусств Инна Монастырская отметила, что эстрадное пение - это больше, чем просто исполнение песен. Это истинное искусство, требующее значительных усилий и навыков.

«В 2026 году школа примет активное участие в реализации региональной программы „Культурная среда Подмосковья“. Доступ к современному образованию под руководством квалифицированных преподавателей способствует воспитанию нового поколения талантливых исполнителей в области хореографии, танца и изобразительного искусства, которые будут представлять наш город на региональном и международном уровнях», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Отметим, что в Химках регулярно организуют выставки, конкурсы, концерты и театрализованные представления для жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Химки конкурсы
12 марта 2024, 15:56
Представители МЧС Подмосковья сдали кровь для нужд лечебных учреждений
Главное управление МЧС России по Московской области
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Работники главного управления МЧС России по Московской области приняли участие в Дне донора. Мобильный комплекс для переливания крови установили на территории ПСЧ № 96.

Сотрудники спасательного ведомства регулярно участвуют в акциях по сдаче крови. Донорская кровь всегда требуется онкобольным, роженицам, новорожденным и другим пациентам.

«Ежегодно в донорской крови нуждаются около 1,5 миллиона россиян. Это значит, что в определенный момент донорская кровь может понадобиться практически каждому из нас», - отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Спасатели Здравоохранение
12 марта 2024, 15:51
Новый аппарат для рентгенов установили в поликлинике № 13 в Балашихе
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Цифровой рентген-аппарат начал работать в поликлинике № 13 в Балашихе. Он пришел на смену устаревшей аналоговой технике.

Новое оборудование работает быстрее и эффективнее.

«За шестичасовую рабочую смену на новой технике смогут проводить 24 исследования. Кроме того, на аппарате можно визуализировать мелкие структуры и регулировать процесс просмотра. Для работы на нем больше не надо проявлять пленки», - рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Записаться на исследование можно онлайн через единую медицинскую информационно-аналитическую систему или по направлению врача. Процедуру сделают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Рентген-кабинет поликлиники № 13 находится по адресу: улица Керамическая, 2/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Поликлиники Балашиха
12 марта 2024, 15:34
Последний сеанс на Театральном катке в Химках пройдет 17 марта
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Покататься на главной ледовой площадке городского округа Химки в последний раз в этом сезоне можно будет 17 марта. Заключительный сеанс пройдет с 22:00 до 23:30.

Театральный каток за зимний сезон посетили более 126 тысяч человек. Юбилейный пятый сезон стал рекордным по числу посетителей.

Ледовая площадка провела 38 шоу-программ. На льду показали постановки Татьяны Навки, Петра Чернышева и Ильи Авербуха. Также для жителей выступали музыканты Amirchik, Александр Ягья, Ромарио и другие.

«Главная ледовая площадка Химок ежегодно собирает десятки тысяч химчан. По традиции каждый сезон в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ для жителей и гостей округа здесь выступают главные звезды фигурного катания, артисты, популярные исполнители. Каждый год мы стараемся радовать химчан разнообразной культурной программой», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Концерты
12 марта 2024, 15:29
Аварийное здание бывшего детского сада снесли на 1-й Первомайской улице в Малаховке
Пресс-служба Мособлархитектуры
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Аварийное здание бывшего детского сада снесли на 1-й Первомайской улице в поселке Малаховка под Люберцами. Оно находилось вблизи жилой застройки и долгое время было заброшено.

Как рассказали в Мособлархитектуре, о необходимости сноса здания сообщили жители через портал «Добродел». Здание включили в список ликвидации. По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, площадь здания составляла около 400 квадратных метров. Долгое время оно не использовалось и находилось в аварийном состоянии.

«В 2020 году в строении произошел пожар, оно стало быстро разрушаться, повредилась кровля. Демонтаж был выполнен в 2023 году, на сегодняшний день работы по сносу объекта полностью завершены, территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», - сказал он.

Всего в Люберцах выявили 235 недостроев, из которых 116 уже снесли или привели в порядок.

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Благоустройство Люберцы

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