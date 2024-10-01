01 октября 2024, 12:06

Конкурс домашних заготовок прошел в доме культуры в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Открытый фестиваль домашних заготовок «Тещин погребок» состоялся в доме культуры рабочего поселка Хорлово. Творческие и кулинарные способности показали мастера не только из Воскресенска, но и из Зарайска и Коломны.

Пять участников представили свои шедевры и поделились семейными секретами домашних заготовок. Оценивало их жюри под руководством директора Воскресенского координационно-методического центра культуры и творчества «Истоки» Марины Глебовой.

Комиссии пришлось нелегко при выборе победителей, поскольку все мастера были достойны награды. В итоге каждую хозяйку отметили в отдельной номинации.

Лучшей были признаны заготовки жительницы Зарайска Елены Кудрявцевой. Галина Смыгалина из поселка Пески городского округа Коломна получила специальный приз жюри. Всем участницам вручили кубки, дипломы и подарки от партнеров фестиваля.

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Фестивали Воскресенск конкурсы
01 октября 2024, 11:14
День открытых дверей прошел во Дворце спорта «Багратион» в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Дворец спорта «Багратион» распахнул двери для всех желающих. Жители Можайского городского округа смогли в этот день поближе познакомиться с различными видами спорта.

В спортивном сооружении было устроено восемь тематических зон. В каждой из них проводили открытые тренировки, к которым мог присоединиться любой желающий, чтобы понять, какой вид спорта ему больше по душе. Посетители попробовали свои силы в фигурном катании и шахматах, футболе и хоккее, кикбоксинге и синхронном плавании и некоторых других направлениях.

Занятия проводили опытные тренеры, а после горожане могли сразу записаться в выбранные секции. Гостей также угощали сахарной ватой и провели для них лотерею. На Дне открытых дверей побывало более 100 юных жителей Можайского округа.

«Мероприятие направлено на то, чтобы увеличить популяризацию всех 16-ти видов спорта, которые у нас находятся», - рассказал директор дворца спорта Семен Долгачев.

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Спортсмены Дети Можайск
01 октября 2024, 11:14
Школьники из Дмитрова стали призерами областных соревнований по киберспорту
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Состязания по киберспорту среди школьников Подмосковья прошли в Москве. Команда из Дмитрова также показала свои навыки на соревнованиях.

На турнир приехали 12 команд из муниципалитетов Московской области. Дмитров представили команды старшеклассников из Подосинковской и Внуковской школ.

Команда Внуковской школы заняла седьмое место, а команда Подосинковской школы - второе.

Отметим, что организовала турнир Федерация компьютерного спорта. Она регулярно проводит квизы для ребят от 14 до 18 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Дмитров Киберспорт
01 октября 2024, 11:14
Флешмоб ко Дню воссоединения новых регионов с Россией прошел в Дмитрове
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День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией отметили в Дмитрове. Сразу несколько патриотических мероприятий организовали в учреждениях образования и культуры.

Студенты института непрерывного образования в Дмитрове поучаствовали в просветительской программе «Навеки вместе!». Она прошла с участием писателя, краеведа Аркадия Зюзина в центральной библиотеке.

Детский патриотический флешмоб провели в центре культурного развития «Подосинковский». Ребятам рассказали о событиях, предшествовавших воссоединению с Россией. После участники мероприятия создали флаги Родины.

Лекция об истории освоения территорий Донбасса и Новороссии Россией прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Всем участникам мероприятий напомнили, что они могут поддержать жителей новых регионов разными способами.

К примеру, сотрудники центра культурного развития «Синьковский» поучаствовали в сборе и передаче гуманитарной помощи подшефным регионам. Консервы, мед, варенье, соления и другие продукты они передали в местное отделение партии «Единая Россия».

Также в округе состоялась благотворительная акция «Щедрая осень». На собранные в ее рамках средства закупили и передали в зону СВО инструменты и оборудование.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Флешмобы Донбасс История Дмитров
01 октября 2024, 11:13
Почти 20 тысяч жителей Дмитрова привились от гриппа и пневмококковой инфекции
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Прививочная кампания стартовала в Дмитрове 26 августа. Почти 20 тысяч человек уже вакцинировались в округе.

Вакцинацию от гриппа проводят российскими вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». Эпидсезон начинается с середины декабря, поэтому сейчас, отмечают врачи, благоприятное время для вакцинации от гриппа.

«Вакцинация от гриппа всегда дает очень хороший результат, особенно когда прививку получает 70% и более населения. Это создает хороший коллективный иммунитет. Вакцинация не защищает от заражения вирусом, но если это произойдет, то не допускает развития тяжелого течения болезни и тех осложнений, которые при неблагоприятных стечениях обстоятельств могут приводить к летальному исходу», - отметила заместитель главного врача Дмитровской больницы Ольга Беляева.

Для того, чтобы сделать прививку, нужно обратиться в свою поликлинику или консультацию, ФАП с паспортом, пройти осмотр у терапевта и после его разрешения пройти вакцинацию. В округе работают и выездные прививочные бригады на предприятиях и в учреждениях. Детей вакцинируют в школах и детсадах.

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Болезни Грипп Вакцинация Дмитров

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