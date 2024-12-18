Конкурс для школьников на знание истории города прошел в Лобне

Конкурс придумал руководитель лобненского клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Павлов десять лет назад. За это время он стал одним из самых любимых мероприятий среди старшеклассников.

Первый этап прошел во вторник. Команды соревновались в знании истории и жизни Лобни, отвечая на вопросы разной сложности. Самые трудные из них приносили больше очков.

Второй тур - городской квест. Каждая команда уже получила задание и карту маршрута, где им предстоит проявить находчивость и знания родного города.

Организаторы конкурса поблагодарили школу номер три имени Героя Советского Союза Борисова за помощь в проведении первого тура и пожелали участникам успехов в следующих испытаниях.