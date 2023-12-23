Конкурс «Девушки в погонах» прошел во Фрязине

Девушки блистали знаниями истории и военной формы, оказывали первую медицинскую помощь, облачались в костюм химзащиты, а еще демонстрировали навыки владения оружием. На этапе сборки и разборки автомата Калашникова большинство представительниц слабого пола дали фору парням. Собрали и разобрали оружие за считанные секунды.

«В „Юнармии“ я где-то месяц. Мне очень интересна военная тема и вообще в целом я люблю патриотизм, нашу страну. Мой личный рекорд в разборке-сборке автомата 23 секунды. Я даже писала проект по этой теме в 11 классе, защищала его, рассказывала более подробно про то, как создавался автомат, про Михаила Тимофеевича», - рассказала капитан отряда «Девчата» МБОУ СОШ № 4 городского округа Фрязино Арина Блинцова.

Конкурс во Фрязине прошел впервые. Участие в нем приняли пять команд. На прохождение каждого этапа было дано всего пять минут. Делать все нужно было быстро и слаженно.

«За великими мужчинами всегда стоят великие женщины и в данном случае девочки всегда задаются вопросом, почему их обходят вниманием, их обходят стороной? Отряд юнармейцев решил этот конкурс провести специально для них, дать возможность им показать, что они не хуже наших мальчишек», - подчеркнул директор МБОУ СОШ № 4 Сергей Шкуратов.

Третье место в конкурсе завоевал отряд «Беркут» школы № 2. Серебро досталось команде «Вечный зов» из школы № 3. Победу в конкурсе «Девушки в погонах» одержал отряд «Девчата» школы № 4. Команды наградили дипломами и кубками.

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