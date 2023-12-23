23 декабря 2023, 15:37

Конкурс «Девушки в погонах» прошел во Фрязине

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Конкурс «Девушки в погонах» провели во Фрязине. Его организовало местное отделение «Юнармии». Школьницам нужно было пройти пять испытаний.

Девушки блистали знаниями истории и военной формы, оказывали первую медицинскую помощь, облачались в костюм химзащиты, а еще демонстрировали навыки владения оружием. На этапе сборки и разборки автомата Калашникова большинство представительниц слабого пола дали фору парням. Собрали и разобрали оружие за считанные секунды.

«В „Юнармии“ я где-то месяц. Мне очень интересна военная тема и вообще в целом я люблю патриотизм, нашу страну. Мой личный рекорд в разборке-сборке автомата 23 секунды. Я даже писала проект по этой теме в 11 классе, защищала его, рассказывала более подробно про то, как создавался автомат, про Михаила Тимофеевича», - рассказала капитан отряда «Девчата» МБОУ СОШ № 4 городского округа Фрязино Арина Блинцова.

Конкурс во Фрязине прошел впервые. Участие в нем приняли пять команд. На прохождение каждого этапа было дано всего пять минут. Делать все нужно было быстро и слаженно.

«За великими мужчинами всегда стоят великие женщины и в данном случае девочки всегда задаются вопросом, почему их обходят вниманием, их обходят стороной? Отряд юнармейцев решил этот конкурс провести специально для них, дать возможность им показать, что они не хуже наших мальчишек», - подчеркнул директор МБОУ СОШ № 4 Сергей Шкуратов.

Третье место в конкурсе завоевал отряд «Беркут» школы № 2. Серебро досталось команде «Вечный зов» из школы № 3. Победу в конкурсе «Девушки в погонах» одержал отряд «Девчата» школы № 4. Команды наградили дипломами и кубками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества» , который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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Школы Фрязино конкурсы
23 декабря 2023, 14:50
Фестиваль «Дмитровский пряник» стартовал в Подмосковье
Телеканал «360»
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Фестиваль «Дмитровский пряник» стартовал в музейно-выставочном комплексе «Дмитровский Кремль». Мероприятие продлится до 24 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что жителей и гостей региона ждет обширная программа новогодних мероприятий.

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Куратор фестиваля Наталия Зарембо рассказала, что в этом году праздник проводится в седьмой раз.

«Это наше большое достижение в этом году темой фестиваля являются сказки. Тема звучит как книга сказок. В этом году у нас более 20 участников из разных городов Подмосковья, а также Тулы и Тульской области», - поделилась Наталия Зарембо.

Для гостей подготовили мастер-классы по росписи пряников, сборке пряничных домиков, елочек, сладких подарков, по лепке и выпеканию традиционных лепных пряников. Также на день можно перевоплотиться в кондитера и пройти вместе с реальными работниками весь цикл производства.

«Мы приезжаем в Дмитров уже седьмой год подряд, для нас это новогодняя сказка. Мы ждем каждый год всем домом пекаря нашей кулинарной студией декабря, когда приезжаем с пряниками радуем дмитровчан, проводим мастер классы», - рассказала ведущая мастер классов Елена Муртазина.

Мероприятие посетили представители города Тула. Участница мероприятия Юлия Фурсова поделилась своими впечатлениями.

«Приехали мы из города Тула со своими известными тульскими пряниками с разными формами, в виде самоваров, в виде разных зверюшек, порадовать детей в Дмитрове. У нас есть белевская пастила, имбирные пряники, с разными картинками новогодними, поэтому добро пожаловать», - рассказала участница.

Отметим, что посетитель фестиваль в Дмитрове можно до 24 декабря.

Праздники Фестивали Дмитров
23 декабря 2023, 14:27
Акция «Елка желаний» стартовала в Чехове
Телеканал «360»
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Новогоднюю елку установили на главной площади Чехова. Ее украсили игрушками с пожеланиями детей в рамках акции «Елка желаний». В этом году жители округа впервые смогут исполнить мечты детей из новых регионов.

На Советской площади на главной елке городского округа разместили десятки шаров с самыми искренними новогодними пожеланиями от детей.

Стать настоящими «Дедами Морозами» и исполнить заветные новогодние желания детей уже смогли представители администрации, депутатского корпуса, а также все неравнодушные жители округа.

В этом году записки с желаниями впервые отправили дети из новых регионов России - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Мы - общественность, банки, бизнес, депутаты - участвуем в этой акции. Соответственно, детишки пишут обращения к Деду Морозу, к нам. Мы стараемся реализовывать эти желания. И мне очень удивительно и приятно, что Любовь попросила игрушку из мультфильма „Ну, погоди“. Это говорит о том, что традиционные наши мультики, на которых выросли мы - преемственность поколений. Это очень приятно, удивительно и очень важно», - рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Чехов Артем Попов.

Отметим, что акция «Елка желаний» ежегодно находит большой отклик у жителей округа. К Новому году дети получат долгожданные подарки от своих персональных «Дедов Морозов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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Дети Чехов Новый год
23 декабря 2023, 14:02
Спортивные итоги года подвели во Фрязине
Телеканал «360»
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вручил награды лучшим спортсменам года, а сотрудникам спортивной сферы и отличившимся тренерам — благодарности министра физической культуры и спорта Московской области. Отметили и неравнодушных родителей, которые помогают спортивным учреждениям.

Спорт - это работа на преодоление. Это действительно тяжелый ежедневный труд, как для спортсменов, так и для тренеров. Поэтому ежегодное подведение итогов так важно. Фрязино вполне заслуженно может считаться кузницей чемпионов. Местные спортсмены стали участниками десятков региональных и всероссийских соревнований, показав высокие результаты.

«Нам действительно есть, о чем рассказать и поблагодарить наших спортсменов. Наши дзюдоисты, пловцы, наши баскетболисты, наши гимнасты на Московских, областных, на Всероссийских соревнованиях показали выдающиеся достижения. У нас есть и золотые места на первенстве России. И действительно, это слаженная работа наших тренеров, наших спортсменов и, естественно, их родителей», - почеркнул Дмитрий Воробьев.

Глава округа вручил награды лучшим спортсменам года и благодарности Министра физической культуры и спорта Московской области за плодотворный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городском округе Фрязино и Подмосковье. Отметили и родителей, которые постоянно оказывают помощь и поддержку спортивным учреждениям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены Награды Фрязино
23 декабря 2023, 13:32
Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайске
Телеканал «360»
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Единый областной день тренировок по эвакуации прошел в Можайском городском округе. Специальные занятия, обучающие безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, провели на объектах массового скопления людей.

Такие мероприятия проходят раз в квартал по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Большое внимание уделили оттачиванию навыков безопасности в образовательных учреждениях. На них смоделировали ситуации, приближенные к тем, что происходят в реальности. Кроме того, отработали действия руководителей учреждений и боевых подразделений при тушении пожара.

«Если осведомлен - значит вооружен. Научить детей правильно действовать при эвакуации, как правильно выходить, как не создавать толчение. Это большой труд. Ежемесячно эвакуации у нас проводятся в каждом учебном заведении, невзирая на то школа это или детский сад», - рассказала начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова.

Специалисты также рассказали школьникам о мерах противопожарной безопасности и правилах пользования первичными средствами пожаротушения.

«Отдел надзорной деятельности убедительно просит со всей серьезностью отнестись к проведению данных мероприятий. Услышав звуковые сигналы, не пренебрегайте ими. Старайтесь покинуть помещение в безопасную зону на улице», - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вячеслав Завьялов.

Кроме того, для школьников Можайского городского округа в течение учебного года проводятся плановые теоретические занятия, открытые уроки ОБЖ, профилактические мероприятия на территории пожарных подразделений, а также тематические встречи со специалистами. Все этим мероприятия направлены на повышение культуры безопасного поведения при пожарах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

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Пожары Школьники Можайск Эвакуации

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