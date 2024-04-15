Конкурс детских рисунков о работе Системы-112 начался в Подмосковье

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В конкурсе могут принять участие школьники и дошкольники, представители детских и молодежных общественных организаций и объединений Московской области, а также семьи.

Правила подачи заявок и другие условия конкурса можно найти на официальных сайтах службы спасения.

Материалы необходимо направить на электронную почту konkurs112@mail.ru или почтовым отправлением по адресу: 142115, Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, 7-а (с пометкой «На конкурс») не позднее 23 августа.

Победители и призеры получат ценные призы.

Строительство больниц, поликлиник и медицинских центров продолжается в Московской области. До конца года в эксплуатацию сдадут 16 объектов здравоохранения за внебюджетные средства, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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