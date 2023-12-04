Конкурс чтецов прошел на творческом фестивале «Серебряный олень» в Одинцовском округе

Детский и молодежный творческий фестиваль «Серебряный олень» проходит в Одинцовском округе каждый год. В начале декабря наградили не только финалистов конкурса чтецов, но и театральные коллективы. В финал прошли 13 театров из 38-ми заявленных. Участие в конкурсе принимали одаренные молодые люди из Москвы, Подмосковья, Курской и Калужской областей.

Конкурс продлится до марта 2024 года. В течение нескольких месяцев участники будут соревноваться в вокальном, хореографическом, декоративно-прикладном и других видах искусства. Гала-концерт пройдет в культурно-досуговом центре «Заречье» 6 апреля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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