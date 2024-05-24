Конгресс специалистов в области родовспоможения прошел в Подмосковье

Конгресс прошел в соответствии с целями нацпроекта «Демография», который является одним из приоритетных в России. Он направлен не только на повышение качества жизни, но и поддержку семей с детьми и планирующих беременность.

«Благодаря таким мероприятиям специалисты имеют возможность повысить свою квалификацию, обсудить с коллегами последние достижения сферы родовспоможения, а также обменяться опытом и мнениями. Но самое главное - повысить качество медицинской помощи для будущих мам, беременных женщин и новорожденных», - отметила главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

В конгрессе приняли участие более 1,5 тысячи специалистов. Коллеги заслушали 50 докладов, провели пять круглых столов и 12 мастер-классов. Темами встреч стали дородовая подготовка беременных и семейных пар, развитие сестринской и акушерской службы региона и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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