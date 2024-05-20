Конгресс по вопросам системы родовспоможения пройдет в Подмосковье

Как рассказали в Минздраве региона, в конгрессе примут участие сотрудники подмосковных медучреждений. По словам главврача областного перинатального центра Ольги Серовой, всего мероприятие объединит более 500 человек.

«Конгресс будет посвящен работе специалистов трех специальностей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. В ходе мероприятия мы рассмотрим наиболее актуальные вопросы работы в области родовспоможения. Кроме того, запланировано проведение пленарных и секционных заседаний, симпозиумов, на которых врачи смогут обменяться мнениями», - сказала она.

Подробнее о программе и месте проведения можно узнать по ссылке.

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