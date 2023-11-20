Конференцию о безопасности детей на дорогах проведут для родителей школьников в Подмосковье

«Должен быть порядок». Губернатор Подмосковья поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта

Жители Московской области жаловались на коммерческие маршруты. Отреагировать на обращения и решить проблемы в этой отрасли поручил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.

«Знаю, что правоохранительный блок занимается Электросталью, недоразумениями, которые там сложились. В системе транспорта тоже должен быть порядок», - сказал он.

Продолжилась передача большого транспортного комплекса в систему «Мострансавто», напомнил Андрей Воробьев. По его информации, большинство жалоб пришлись на коммерческие маршруты. Губернатор поручил решить этот вопрос.

«Очень надеюсь, что до конца этой недели будет подведен логический итог и оценка, чтобы мы ушли раз и навсегда от недоразумений», - заявил глава региона.

Парк подмосковного перевозчика «Мострансавто» пополнился в 2023 году на 1,3 тысячи новых автобусов. Их вывели на самые востребованные маршруты, например, в Балашихе и Долгопрудном.