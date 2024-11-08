Конференцию «Молодежь и религия» провели для студентов Подмосковья

Перед началом конференции состоялась встреча Епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла с активом молодежи. Ребята представили себя и свои семьи, обсудили важность взаимодействия в семейных отношениях, поделились взглядами на семейные ценности и задали вопросы, которые их волновали.

С приветственным словом к присутствующим обратился протоиерей Артемий Литвинов, который возглавляет отдел по делам молодежи Сергиево-Посадской епархии. Он отметил важность данной встречи, особенно в свете того, что в России объявлен годом Семьи.

В конце конференции студенты задали спикерам и священнослужителям вопросы о роли церкви в воспитании молодежи, о влиянии религии на формирование мировоззрения, а также о важности жизненных выборов, стоящих перед молодыми людьми.