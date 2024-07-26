26 июля 2024, 18:58

Конференция с главным врачом Ольгой Мисюкевич прошла в больнице Мытищ

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В больнице Мытищ состоялась очередная конференция с главным врачом Ольгой Мисюкевич, на которую были приглашены врачи стационара, включая ординаторов и дежурантов. В ходе встречи особое внимание уделили необходимости ремонта старых корпусов и строительству новых.

Главный врач подчеркнула, что в больнице закупается новое современное оборудование, активно развивается цифровизация, а кадровый состав практически укомплектован.

В ходе конференции особое внимание уделили вопросам постановки диагноза, этики и деонтологии. Ольга Мисюкевич напомнила о важности консилиумов для исключения рисков при назначении лечения. «У нас сильный и профессиональный коллектив, есть, у кого учиться и с кем советоваться. Мы работаем на пациента, его жизнь и здоровье», - заключила она.

Отметим, что такие встречи будут проходить раз в две недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Мытищи Врачи
26 июля 2024, 19:15
Молодые профсоюзные активисты Подмосковья примут участие в фестивале «Таврида.Арт»
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Активисты первичной профсоюзной организации Зарайской больницы примут участие в работе всероссийского фестиваля «Таврида. Арт» в Крыму. Более 3,5 тысячи экспертов поделятся профессиональным опытом с молодежью и расскажут, как развить личностные и управленческие навыки.

По словам члена молодежного совета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Павла Золина, чтобы попасть на проект «Таврида.Арт» ребята подготовили видеовизитку с рассказом о деятельности профсоюза и прошли отбор.

«Программа очень насыщенная, в планах посетить мастер-классы по организации и проведению мероприятий, бизнес-тренинги, концерты с участием звезд шоу-бизнеса и принять участие в съемках шоу „МузLoft“ от Станислава Ярушина», - рассказал Золин.

В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что образовательный проект охватит свыше 270 участников из 89 регионов России.

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Молодежь Фестивали
26 июля 2024, 19:01
Почти 5 тысяч ипотечных сделок с новостройками провели в Подмосковье за месяц
Unsplash
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В мае в Московской области провели почти пять тысяч ипотечных сделок с новостройками. Таким образом, рост за месяц составил 21%, а за год — 23%. Минжилполитики региона напоминает, о чем важно знать при переезде в новую квартиру.

Прежде всего, необходимо зарегистрироваться в квартире, проверить отсутствие задолженностей по оплате ЖКУ, сменить замки, а также оформить налоговый вычет. Помимо этого, важно открыть лицевой счет, заключить договор с управляющей и энергосбытовой компанией, а также с поставщиками газа и воды.

В ведомстве рекомендуют уведомить о смене пользователя или переоформить на себя интернет, телевидение, домофон, охрану и парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Квартиры Покупки
26 июля 2024, 18:46
Подмосковье направило свыше миллиарда рублей на благоустройство скверов за год
Пресс-служба Мособлдумы
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Подмосковье уделяет большое внимание благоустройству зон отдыха. Только в 2024 году в Московской области выделили свыше миллиарда рублей на преображение 15 скверов, сообщили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что один из объектов - сквер в микрорайоне Заря в Балашихе, продолжает преображаться. Глава округа Сергей Юров рассказал, что концепция пространства уже утверждена.

«Здесь будет тихая, спокойная зона для прогулок, в разных сторонах будут размещены небольшая воркаут-зона и детская площадка. В центре - площадка для проведения мероприятий - городок военный, торжеств много, ветеранам такая зона необходима», - подчеркнул он.

На данный момент в сквере уже выполнили половину работ. Сейчас продолжаются демонтажные работы, устройство дорожно-тропиночной сети, а также прокладка траншеи под освещение и видеонаблюдение.

Отмечается, что интересные решения коснутся и существующей на территории воздушной теплотрассы - она станет частью входной группы. Сквер планируют открыть ко Дню города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство
26 июля 2024, 18:46
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила хранения ягод
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Россия — мировой лидер по выращиванию малины. Сезон ягоды длится с июля по сентябрь. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило о пользе малины, а также правила ее хранения.

Малину в Подмосковье выращивают семь крупных предприятий в Шаховской, Щелкове, Наро-Фоминске и других округах. В ведомстве отметили, что в ягоде содержится до 11% сахаров и высокое количество микроэлементов и витаминов.

Чтобы собранная года лучше хранилась, ее следует заморозить. Сушеная малина теряет большую часть полезных свойств. Замораживать малину лучше всего небольшими порциями, предварительно расфасовав по пакетикам.

При покупке малины следует помнить, что чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она продается.

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Сельское хозяйство

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