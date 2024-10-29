Конференция по защите прав предпринимателей прошла в Новой Купавне

Ключевым мероприятием встречи стало выступление профессора кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, доктора юридических наук Элины Сидоренко. Спикер поделилась с бизнес-сообществом новостями об изменениях в законодательстве и рассказала о наиболее перспективных решениях развития бизнеса в текущих условиях.

Гости встречи узнали об использовании цифровых технологий в сфере предпринимательства, подвели итоги текущего года и наметили планы на будущее. Все озвученные на конференции предложения лягут в итоговую резолюцию и будут направлены на федеральный уровень для последующего рассмотрения и принятия необходимых решений.

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«Бизнес должен понимать, к каким цифровым рискам ему нужно быть готовым. Кроме того, мы должны показать, как двигаться в этом направлении, как выстраивать новые бизнес-планы, как внедрять цифровые финансовые активы, выстраивать бизнес-стратегию. И то, что бизнес сегодня демонстрирует готовность и открытость к такому рода диалогу, лишний раз подтверждает, что он гибок, мобилен и, на самом деле, имеет большие перспективы развития», - заявила Элина Сидоренко.