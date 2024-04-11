Конференция по розничному обороту пивной и табачной продукции пройдет в Подмосковье 22 апреля
Центр развития перспективных технологий проведет ВКС для участников розничного оборота пивной и табачной продукции. Мероприятие состоится 22 апреля в 11:00.
В ходе конференции рассмотрят важные аспекты, связанные с введением запрета на продажу маркированных товаров, переводом кассовых аппаратов в режим онлайн-проверки и возникновением ответственности за нарушение правил маркировки.
Участники смогут задать свои вопросы и получить непосредственные ответы относительно соблюдения разрешительного режима на кассах при продаже пива и табачных изделий.
Мероприятие пройдет в формате видеоконференции с использованием цифровой платформы Zoom. Принять участие можно по ссылке.
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