Конференция по розничному обороту пивной и табачной продукции пройдет в Подмосковье 22 апреля

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В ходе конференции рассмотрят важные аспекты, связанные с введением запрета на продажу маркированных товаров, переводом кассовых аппаратов в режим онлайн-проверки и возникновением ответственности за нарушение правил маркировки.

Участники смогут задать свои вопросы и получить непосредственные ответы относительно соблюдения разрешительного режима на кассах при продаже пива и табачных изделий.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции с использованием цифровой платформы Zoom. Принять участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».