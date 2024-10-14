Конференция по «Рождественским чтениям» прошла в лицее в Воскресенске

Участниками консилиума стали главы органов управления образованием и общеобразовательных организаций Подмосковья, педагоги и методисты из Воскресенска, Зарайска, Раменского, Коломны, Жуковского, Луховиц и других муниципалитетов региона. Докладчики рассказали о своем опыте совместной работы церкви и учреждений образования в формировании нравственных ценностей подрастающего поколения.

После заседания участники мероприятия поработали в секциях по разной тематике. А творческие коллективы Воскресенска и педагоги лицея подготовили для гостей небольшой концерт.

«Рождественских чтения» являются уникальной площадкой для обмена опытом, дискуссий и презентации региональных проектов. Речь на них всегда идет об образовании, невозможном без воспитания и без учета традиционных ценностей российской истории и культуры.

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