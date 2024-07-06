Конференция по цифровому взаимодействию строителей прошла в Подмосковье

Более 300 специалистов из разных регионов России, начиная от Владивостока и заканчивая Курском, приняли участие в мероприятии. Среди них были ИТ-разработчики, застройщики и проектировщики. В рамках конференции участники обсудили цифровое взаимодействие между бизнесом и государственными органами, а также обозначили текущие задачи и перспективы цифрового развития в строительной сфере.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик выразил благодарность руководству Подмосковья за возможность проведения конференции.

«Это лучший опыт в стране с точки зрения отношения к людям и организации работы», - отметил замминистра», - указал Константин Михайлик.

В рамках мероприятия ведущие эксперты обсудили применение инструментов для ускорения инвестиционно-строительного процесса, уменьшение административной нагрузки на предпринимателей и повышение эффективности надзорной деятельности в строительной отрасли через цифровизацию и использование технологий информационного моделирования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».