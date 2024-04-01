Конференция онкологов прошла в Подмосковье

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«Все целевые показатели за 2023 год выполнены. В 2024 году мы планируем улучшить маршрутизацию пациентов, обеспечение лекарственными препаратами, а также оказание хирургической помощи, которая должна быть максимально доступной для пациентов региона», - рассказал главный внештатный онколог Подмосковья Иван Каприн.

Специалисты обсудили современные методики диагностики, терапии и профилактики онкологических заболеваний. Врачи поделились информацией о последних достижениях в области лечения и реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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