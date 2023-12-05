Конференция об инвестициях в недвижимость пройдет для предпринимателей в Павловском Посаде

Новый цифровой сервис дополнил услугу по предоставлению земельных участков без проведения торгов. Теперь при оформлении электронного заявления на портале госуслуг гражданин сразу получит информацию об ограничениях на участок.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что услуга является крайне востребованной и сейчас ее удалось усовершенствовать. После того как человек подаст заявление, система сразу же проверит участок и сообщит об ограничениях, при которых выкуп невозможен.

«Для этого нужно просто ввести кадастровый номер», - пояснила Наталья Адигамова.

Она добавила, что с начала 2023 года услугой по предоставлению в аренду и собственность земельных участков без торгов воспользовались около 28 тысяч граждан и организаций в Московской области.

Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов подчеркнул, что в ближайшее время аналогичные сервисы внедрят в ряде других услуг Минимущества Подмосковья.

Услугой можно воспользоваться по ссылке. Там же размещена информация о вебинаре, который пройдет 6 декабря. Во время мероприятия сотрудники ведомства ответят на все волнующие вопросы от жителей Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. Он подчеркнул, что в режиме онлайн жители Московской области могут воспользоваться более чем 230 услугами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».