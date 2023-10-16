Конференция о жизни и творчестве Пушкина прошла в Подмосковье

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Как рассказали в министерстве культур и туризма Подмосковья, на конференции встретились ученые, пушкинисты, литературоведы, филологи, историки и музейные сотрудники из разных регионов страны. Они обсудили исследования о жизни и творчестве Александра Пушкина, его личных вещах и современниках. Лучшие доклады добавят в сборник научны статей музея.

По окончании встречи для гостей провели экскурсию и концерт классической музыки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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