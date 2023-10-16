Конференция о жизни и творчестве Пушкина прошла в Подмосковье
Свыше 50 человек приняли участие в конференции и Троицких чтениях в государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Их посвятили 35-летию учреждения.
Как рассказали в министерстве культур и туризма Подмосковья, на конференции встретились ученые, пушкинисты, литературоведы, филологи, историки и музейные сотрудники из разных регионов страны. Они обсудили исследования о жизни и творчестве Александра Пушкина, его личных вещах и современниках. Лучшие доклады добавят в сборник научны статей музея.
По окончании встречи для гостей провели экскурсию и концерт классической музыки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».