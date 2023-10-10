Конференция о сотрудничестве с Турцией в сфере производства и разработки лекарств пройдет в Подмосковье
Конференция по вопросам сотрудничества с Турцией в области развития медицинской и фармацевтической промышленности пройдет в особой экономической зоне «Дубна». На ней обсудят совместную работу в области разработки, производства и оборота медицинских изделий и лекарств.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в конференции будут участвовать представители Минздрава и управления по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства Турции, общественники и предприниматели, а также представители 23 медицинских компаний. Россию представят Минздрав и Минпромторг, Росздравнадзор, ВНИИ «Институт медицинской техники», а также другие ведомства и предприятия.
В ходе конференции страны и предприятия подпишут соглашения о сотрудничестве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.
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