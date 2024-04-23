23 апреля 2024, 11:08

Конференция о семейных ценностях прошла в Подмосковье

Министерство образования МО
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Международная встреча о семейных ценностях прошла в Московской области. Организатором конференции стал Орехово-Зуевский ГГТУ.

Всего в конференции приняли участие более 300 ученых, преподавателей и экспертов из России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. Для них организовали круглый стол на тему «Образование и семья - единство ключевых ориентиров и ценностей», а также студенческую площадку «Национальные семейные традиции».

По итогам конференции была принята резолюция, в которой участники призвали к развитию сотрудничества в сфере укрепления семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Семья
23 апреля 2024, 11:08
Фестиваль патриотической песни прошел в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» организовали и провели фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Мероприятие, посвященное 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошло в Электростали

«Под впечатлением от российской гуманитарной миссии в Донецкой и Луганской народных республиках я написал песню „Донбасс“, которая стала своеобразным символом стойкости и несгибаемости проживающего там народа», - отметил заместитель начальника управления по воспитательной работе и работе со СМИ ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий Виноградов.

По его словам, в 2016 году эта песня прозвучала в центре славянской культуры в Донецке и получила успех. Тогда же появилась идея создания фестиваля, который бы объединил творчески одаренных спасателей со всей страны.

Главная цель фестиваля - воспитание у граждан чувства патриотизма, а также сохранение духовно-нравственных ценностей и уважения к ее историческому прошлому.

На этот раз гостями форума-фестиваля стали кадеты из Павловского Посада, студенты колледжа «Энергия» и ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Песни Фестивали
23 апреля 2024, 10:45
Марика Шакая возглавила отделение новорожденных в МОНИИАГ
ГБУЗ МО МОНИИАГ им. В.И.Краснопольского
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К обязанностям руководителя отделения новорожденных Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского приступила Марика Шакая. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

«Мы ожидаем, что с приходом на работу в областной НИИ акушерства и гинекологии такого опытного специалиста произойдет расширение возможностей обучения врачей-неонатологов и внедрение передовых научных разработок в ежедневную практику врачей», - отметил директор института Роман Шмаков.

Марика Шакая - кандидат медицинских наук. До прихода в МОНИИАГ являлась одним из ведущих специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии Центра имени академика Кулакова Минздрава России. За плечами специалиста большой опыт по обучению ординаторов и сотрудников. С 2018 года Шакая вела преподавательскую работу на кафедре неонатологии Клинического института здоровья детей имени Филатова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Минздрав Врачи
23 апреля 2024, 10:38
Подмосковные МФЦ изменят режим работы в майские праздники
Медиасток.рф
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Многофункциональные центры Подмосковья не будут работать 1 и 9 мая. Об изменениях в графике приема жителей сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

28 апреля и 5 мая будут открыты офисы с семидневной рабочей неделей. 29 и 30 апреля, а также 2–4 мая и 6–8 мая заявителей будут принимать по обычному рабочему графику, все услуги можно будет получить в полном объеме.

1 и 9 мая - нерабочие дни для всех многофункциональных центров; С 10 мая все МФЦ вернутся к обычному графику работы.

Уточнить информацию о режиме работы конкретного МФЦ можно на портале госуслуг Московской области.

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Праздники МФЦ
23 апреля 2024, 10:32
Центр «Полет» в Красногорске благоустроят к сентябрю
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Рабочие начали благоустраивать территорию нового воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска. К началу учебного года центр «Полет» откроет свои двери.

В Минстрое Московской области рассказали, что сейчас на объекте трудятся 185 рабочих и семь машин. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы. Началось благоустройство прилегающей территории, где разместятся стадион, детские игровые и спортивные площадки. Строительная готовность составляет 75,5%. Образовательный комплекс планируется открыть к 1 сентября.

«Полет» рассчитан на 1,7 тысячи мест. В его состав войдут школа и детский сад.

Это первый воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Павшинская Пойма. С его открытием у детей появится возможность получать образование рядом с домом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инженерной школе в Лобне. Это одно из самых крупных образовательных учреждений Московской области. Его ведущими профилями станут математика, программирование и физика.

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Красногорск Школы

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