Конференция о семейных ценностях прошла в Подмосковье

Всего в конференции приняли участие более 300 ученых, преподавателей и экспертов из России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. Для них организовали круглый стол на тему «Образование и семья - единство ключевых ориентиров и ценностей», а также студенческую площадку «Национальные семейные традиции».

По итогам конференции была принята резолюция, в которой участники призвали к развитию сотрудничества в сфере укрепления семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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