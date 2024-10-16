Конференция о развитии российской авиации и ракетостроения стартовала в Дубне

Организовали мероприятие специалисты «ГосМКБ „Радуга“ имени А. Я. Березняка». Это проектно-конструкторское бюро занимается разработкой и производством крылатых ракет различного назначения. Поддержку оказал «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.

Конференция будет идти четыре дня. Участниками станут представители оборонных предприятий России. Они обсудят перспективы развития авиационной отрасли страны, озвучат новые идеи и обменяются актуальной информацией.

«Конференция проводится в первый раз, но есть очень большие надежды, что, она будет полезной, интересной и результативной для всех участников. Мы видим большие перспективы в развитии нашей отрасли. Надеюсь, что конференция поможет нам наметить новые пути для развития ракетостроения и наладить партнерские связи со всеми участниками», - сказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.

Отметим, что научно-техническую конференцию приурочили к празднованию 73-летия оборонного предприятия Дубны ГосМКБ «Радуга». Ее посвятили памяти выдающегося конструктора А. Я. Березняка, конструктора самолетов и ракет. Под его руководством в Дубне разрабатывались и серийно выпускались крылатые авиационные ракеты, а также морские противокорабельные и противолодочные ракеты.

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