Конференция о методах паллиативной медицинской помощи прошла в Подольске

Участники выступили с докладами, обменялись опытом и обсудили ключевые цели и сложности в оказании паллиативной помощи для улучшения качества жизни пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

В настоящее время в Подольске функционирует только одно отделение, предоставляющее услуги сестринского ухода. Министерство здравоохранения региона рассматривает возможность открытия центра паллиативной помощи на территории ОСП № 7 Подольской областной клинической больницы в микрорайоне Львовский. Новый центр позволит обеспечить уход за пациентами, проживающими на юге Подмосковья.

«По объему оказания помощи онкологическим больным Подольск занимает второе место в Подмосковье после областного онкологического диспансера. Паллиативная помощь очень нужна жителям округа, поэтому мы ставим вопрос об открытии дополнительного отделения», - отметил главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Развитие полномасштабной паллиативной помощи в Городском округе Подольск планируется на всех уровнях: от патронажной службы и оказания помощи на дому до стационарной помощи и курирования пациентов. Это будет осуществляться во взаимодействии с социальными службами и Подольской епархией.

Паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов и их семей, которые сталкиваются с проблемами, связанными с неизлечимыми заболеваниями. Основную часть таких пациентов составляют люди с онкологическими заболеваниями и пожилые граждане.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».