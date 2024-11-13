13 ноября 2024, 19:27

Конференция о методах паллиативной медицинской помощи прошла в Подольске

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В подразделении № 7 Подольской областной клинической больницы в микрорайоне Львовский прошла научно-практическая конференция на тему «Паллиативная медицинская помощь Московской области». В мероприятии приняли участие врачи, старшие медсестры, сотрудники соцзащиты Подмосковья, а также представители благочиния.

Участники выступили с докладами, обменялись опытом и обсудили ключевые цели и сложности в оказании паллиативной помощи для улучшения качества жизни пациентов с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

В настоящее время в Подольске функционирует только одно отделение, предоставляющее услуги сестринского ухода. Министерство здравоохранения региона рассматривает возможность открытия центра паллиативной помощи на территории ОСП № 7 Подольской областной клинической больницы в микрорайоне Львовский. Новый центр позволит обеспечить уход за пациентами, проживающими на юге Подмосковья.

«По объему оказания помощи онкологическим больным Подольск занимает второе место в Подмосковье после областного онкологического диспансера. Паллиативная помощь очень нужна жителям округа, поэтому мы ставим вопрос об открытии дополнительного отделения», - отметил главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Развитие полномасштабной паллиативной помощи в Городском округе Подольск планируется на всех уровнях: от патронажной службы и оказания помощи на дому до стационарной помощи и курирования пациентов. Это будет осуществляться во взаимодействии с социальными службами и Подольской епархией.

Паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов и их семей, которые сталкиваются с проблемами, связанными с неизлечимыми заболеваниями. Основную часть таких пациентов составляют люди с онкологическими заболеваниями и пожилые граждане.

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Подольск Медицина
13 ноября 2024, 20:45
Глава Чехова Михаил Собакин провел личный прием жителей
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел традиционный личный прием граждан, на котором жители округа смогли озвучить свои обращения и предложения. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, предоставления служебного жилья, благоустройства территории и привлечения инвестиций в муниципалитет.

Все полученные обращения оперативно направлены в соответствующие профильные структурные подразделения для дальнейшей проработки и реализации.

Глава округа подчеркнул важность таких встреч для более тесного взаимодействия с населением и выявления актуальных проблем, требующих безотлагательного внимания. Он отметил, что открытый диалог с жителями помогает администрации более эффективно решать насущные вопросы и улучшать качество жизни в округе.

Напомним, жители могут записаться на прием к главе округа заполнив соответствующую форму на официальном сайте администрации или лично обратившись в службу по работе с обращениями граждан на Советская площади, 3, кабинет № 2. Дополнительную консультацию по вопросам записи на прием можно получить по телефону: 8(496)726-89-96.

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Чехов
13 ноября 2024, 20:45
Уличное освещение обновили в деревне Чепелево под Чеховом
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В ответ на обращения жителей деревни Чепелево о проблемах с уличным освещением, заместитель главы городского округа Чехов Ольга Щукина провела обход придомовых территорий на улице Новая. В ходе осмотра было установлено, что все фонари теперь исправно работают.

Ольга Щукина подчеркнула важность взаимодействия с населением и напомнила, что жители могут обращаться в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики для консультаций по вопросам благоустройства. Территориальные отделы готовы ответить на вопросы, касающиеся уличного освещения, дорог и других местных проблем.

В территориальный отдел Столбовая - Любучаны можно обратиться по телефону: 7 (49-67) 24-32-46, в Стремиловский отдел по телефону: 7 (496) 424-91-17 и в Баранцевский территориальный отдел по телефону: 7 (496) 724-14-12.

Жители могут обращаться в указанные отделы для решения вопросов благоустройства и улучшения качества жизни в округе.

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Благоустройство ЖКХ Чехов Ремонтные работы
13 ноября 2024, 20:44
Качество содержания дворов проверили на улице Полиграфистов в Чехове
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Заместитель главы Чехова Павел Сибарсов провел инспекцию дворов в районе домов на улице Полиграфистов. Целью проверки было оценить качество содержания общественных пространств.

Это мероприятие стало реакцией на многочисленные жалобы жителей, которые были недовольны нерегулярной уборкой урн и затоплением подвалов.

В ходе обхода были выявлены нарушения в уборке и благоустройстве. Павел Сибарсов подчеркнул важность оперативного реагирования профильных служб на подобные проблемы. «Мы обязаны быстро реагировать на жалобы граждан и поддерживать чистоту и порядок в нашем городе. Контроль за устранением выявленных недостатков будет усилен, и мы обязательно проинформируем жителей о проделанной работе», - сообщил он.

Специалисты уже получили инструкции по устранению выявленных недостатков. Жители надеются на скорые улучшения и стабильное поддержание чистоты и безопасности в своих дворах. Такие мероприятия не только способствуют благоустройству, но и укрепляют доверие между властью и населением.

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Благоустройство ЖКХ Чехов
13 ноября 2024, 20:44
Встреча администрации с работниками производства пластмасс прошла в Чехове
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с сотрудниками на предприятии «Акпласт», расположенного вблизи станции Детково. В ходе встречи обсуждались наиболее актуальные вопросы, которые волнуют жителей, работающих на предприятии.

Среди поднятых тем были ремонт и содержание дорог, отопление многоквартирных домов, вывоз твердых бытовых отходов, работа очистных сооружений, содержание многоквартирных домов, надежность электроснабжения и уличное освещение.

Михаил Собакин пообещал, что все адреса с проблемами отопления в квартирах будут зафиксированы, и специалисты управляющей компании незамедлительно отправятся на проверку подачи тепла. Также он сообщил, что вопрос об обустройстве искусственных неровностей на Почтовой улице будет вынесен на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

Напомним, что такие встречи проходят на постоянной основе для обсуждения волнующих жителей тем, доведения информации о проделанной работе и планах по решению проблем. Следующая такая встреча состоится уже в четверг, 14 ноября, в 18:00 в селе Талалихино.

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Отопление Чехов Дороги

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