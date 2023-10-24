Конференция о лечении онкологических заболеваний прошла в Пущине
Научно-практическая конференция по современным вопросам онкологии прошла в Пущине. На ней с докладами выступили специалисты из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и ученые РАН.
По словам заведующего онкологическим отделением Пущинской больницы Виктора Шерстнева, развитие науки и медицины позволяет улучшить качество лечения рака.
«Онкология как наука развивается очень быстро. Есть прорывные технологии, такие как таргетная терапия, когда мы бьем прицельно против опухоли. Сейчас активно используется иммунотерапия. Современные методики дают вполне реальный шанс излечения пациента», - сказал он.
Главврач больницы Сергей Турьев добавил, что такую конференцию проводят впервые, но ее хотят сделать ежегодной, чтобы улучшить подход к лечению через обмен опытом медиков из разных регионов.
Всего на конференции представили 14 докладов о диагностике, лечении и реабилитации пациентов.
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