Конференция ко Всемирному дню безопасности пациентов прошла в МОНИКИ

На конференции обсудили вопросы, связанные с безопасностью пациентов, цели и меры, которые необходимо соблюдать для этого.

«Это не только ответственность отдельного врача, это совместная работа всех участников системы здравоохранения. Вместе мы можем создать среду, где каждый будет чувствовать себя комфортно и будет уверен в результате. Мы всегда должны помнить, что забота о пациенте - это наша первостепенная задача», - отметил директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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