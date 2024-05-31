Конференция к 250-летию со дня рождения основательницы Аносина монастыря прошла в Павловской Слободе

На конференции выступили священники, ученые, музейные работники, краеведы из Москвы, Смоленской, Брянской областей, Подмосковья и других регионов.

«Это конференция на очень высоком уровне. Я говорю это, как краевед и я знаю, то это такое, какой этот труд добывать информацию в архивах, организовывать такого рода конференции», - рассказала Екатерина Золотарева, ведущий библиотекарь Павлово-Слободской библиотеки.

Монахиня Екатерина, организовавшая мероприятие, рассказала о выходе книги о жизни игуменьи.

«Книга посвящена преимущественно посвящена образу игуменьи Евгении Мещерской и именно истории основания нашей обители. Оказалось, то у нас достаточно много материалов, новых, которые никогда не публиковались», - пояснила Екатерина.

Она добавила, что монастырь ведет активную исследовательскую, краеведческую работу, а на его территории есть музей, где проводятся экскурсии.

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