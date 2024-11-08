08 ноября 2024, 15:45

Конференция «Единой России» прошла в Пушкино

Пресс-служба администрации г.о. Пушкинский
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Члены местного отделения партии собрались на четвертой конференции. На мероприятии подвели итоги 2024 года и внесли изменения в состав политсовета.

Исполнительный секретарь отделения, депутат Московской областной думы Михаил Ждан отчитался о проделанной местным политическим советом работе. В муниципалитете при поддержке председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуют много важных проектов. В сентябре текущего года прошли довыборы в совет депутатов по двум избирательным округам. Партийцы проводят значительную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Отделение «Единой России» округа Пушкинский насчитывает более 1700 членов партии и около двух тысяч сторонников.

«Все люди идейные, патриоты своей страны, готовые работать на благо жителей», - рассказал руководитель муниципалитета Максим Красноцветов.

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Пушкино «Единая Россия»
08 ноября 2024, 15:35
Стратегическая сессия по развитию городского округа началась в Дубне
Пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Будущее наукограда обсудят на мероприятии, в котором участвуют представители Агентства стратегических инициатив и Объединенного института ядерных исследований. Результаты сессии станут основой стратегии социально-экономического развития Дубны.

Президент России Владимир Путин в 2023 году поддержал развитие территорий с высоким научно-технологическим потенциалом. Дубна участвует в программе АСИ как один из пилотных городов.

Делегация агентства побывала на научных, образовательных и культурных объектах города и в Объединенном институте ядерных исследований. Гости отметили, как преобразилась Дубна после масштабных работ по благоустройству левобережной части.

Участники сессии внесли предложения по улучшению социальной инфраструктуры и городской среды, механизмам финансирования и развитию туристического потенциала.

«Дубна это не только город науки, но и город высокого промышленного потенциала. Это ставит перед нами ряд вызовов в том, чтобы сделать город комфортным, благоустроенным и современным», - сказал глава округа Максим Тихомиров.

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Благоустройство Наукоград Дубна
08 ноября 2024, 15:24
Творческий вечер для пенсионеров провели в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Воскресенском Доме культуры «Красный горняк» прошел вечер «Душевные встречи», который собрал людей пожилого возраста. Гости наслаждались общением, конкурсами и выступлениями.

В уютной обстановке, с накрытыми столами и ароматным чаем, люди могли отдохнуть и насладиться вечерним общением. Программа включала различные развлечения, где каждый участник мог проявить себя. Викторины, конкурсы, разгадывание загадок и шутки помогли создать атмосферу веселья и задора.

Особую атмосферу добавили музыкальные номера воскресенских солистов, исполнивших хиты восьмидесятых. Эти песни вызвали у гостей яркие эмоции и воспоминания о прошлом. В завершение вечера все с удовольствием танцевали, подпевая знакомым мелодиям. «Душевные встречи» стали отличным поводом для того, чтобы провести время с друзьями и поделиться радостью.

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Пенсионеры Воскресенск
08 ноября 2024, 15:24
Правила безопасной осенней рыбалки напомнили в «Мособлпожспасе»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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В ноябре, пока водоемы еще не покрылись льдом, многие рыбаки отправляются на осеннюю рыбалку. Однако, пренебрегая безопасностью, некоторые могут оказаться в беде. Работники управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают об опасностях на водоемах в этот сезон.

Заместитель начальника 286-й пожарно-спасательной части Владимир Ремизов отметил, что осенью на реках и озерах много людей, стремящихся к удачному улову, часто забывающих о безопасности. Специалисты предупреждают, что сильный ветер и холодная вода могут привести к трагедии, поэтому риск ради рыбы не оправдан.

«Работники противопожарно-спасательной службы предупредили, что сейчас температура воздуха и воды значительно снижается, поэтому даже несколько минут в ледяном водоеме могут привести к переохлаждению и неприятным последствиям», - пояснил Ремизов.

Перед рыбалкой рекомендуется сообщить близким о своих планах и времени возвращения, взять заряженный телефон, аптечку в водонепроницаемой упаковке и спасательный жилет. Отправляясь на лодке, важно проверить ее на наличие дефектов. Помимо этого, спасатели советуют избегать выхода на воду в ветреную, дождливую погоду и ночью. Также стоит учитывать прогноз погоды и собственное состояние, а от алкоголя лучше отказаться, так как он притупляет реакцию и внимание.

Спасатели Рыбалка
08 ноября 2024, 14:52
Свыше 400 патриотических мероприятий провели в Химках за 4 месяца
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Масштабный патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» начал действовать в июле. Благодаря ему с того момента в округе провели свыше 400 тематических мероприятий.

Жители смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей, патриотических кинопоказах и лекциях, различных спортивных активностях.

«Новый проект направлен на формирование и развитие чувства патриотизма и любви к Отчизне. Именно поэтому в округе регулярно проводят различные мероприятия», - отметила муниципальный депутат Галина Болотова.

Напомним, проект «Химки. Успех в единстве поколений» начали реализовывать по инициативе депутатского корпуса. Идею поддержал глава округа Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Патриотизм

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