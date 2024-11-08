Конференция «Единой России» прошла в Пушкино

Исполнительный секретарь отделения, депутат Московской областной думы Михаил Ждан отчитался о проделанной местным политическим советом работе. В муниципалитете при поддержке председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуют много важных проектов. В сентябре текущего года прошли довыборы в совет депутатов по двум избирательным округам. Партийцы проводят значительную работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Отделение «Единой России» округа Пушкинский насчитывает более 1700 членов партии и около двух тысяч сторонников.

«Все люди идейные, патриоты своей страны, готовые работать на благо жителей», - рассказал руководитель муниципалитета Максим Красноцветов.

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