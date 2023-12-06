Конференция «Движения первых» состоялась в Мособлдуме

Мероприятие привлекло внимание более 700 советников директоров по воспитанию и более 300 делегатов муниципальных отделений РДДМ. Открыл конференцию министр образования Илья Бронштейн.

Он рассказал, что в Сергиевом Посаде первое отделение РДДМ открылось в 2022 году, а уже в январе заработал областной штаб. На сегодняшний день в рядах «Движения первых» состоят более 185 тысяч активных ребят. При этом на территории Московской области открыто 957 первичных отделений РДДМ на базе школ и учреждений СПО.

«Сегодня в числе региональных советников более 1000 человек. В этом году они провели более 50 тыс. мероприятий для школьников и студентов», - рассказал региональный координатор советников по воспитанию в Московской области Святослав Громов.

Отметим, что РДДМ - это движение, которое объединило детей и молодежь и помогает им развиваться вместе. Его участники также помогают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи и нашлемники. Кроме того, активисты РДДМ проводят культурно-развлекательные мероприятия и экологические акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Центра молодежных инициатив в Протвине. Он подчеркнул, что они показывают пример всей молодежи.

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