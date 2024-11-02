Конференция для родителей детей с ОВЗ прошла в Чехове

По поручению вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болотаевой представители министерства социального развития совместно с органами образования, здравоохранения и социальной защиты в режиме диалога обсуждают все насущные вопросы, касающиеся поддержки этой группы населения.

Основной целью таких мероприятий является разъяснение изменений в законодательстве по тем направлениям, которые касаются детей с ограниченными возможностями здоровья. Чаще всего люди интересуются условиями оформления инвалидности и обеспечения средствами реабилитации, задают вопросы по поводу образования для детей с ОВЗ, улучшения жилищных условий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Каждый приносит свой вопрос и получает ответ. Думаю, что эта практика обязательна. Потому что только через диалог и коммуникацию можно понять, какие проблемы есть, и начать хоть потихонечку их решать», - рассказала председатель чеховского отделения «Союз женщин России» Екатерина Голяк.