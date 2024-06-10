Кондитеры в Химках изготовили мороженое с ароматом сосновых иголок

В Химках отметили День рождения мороженого. Жителям предложили необычные вкусы лакомства. Это бисквитная бриошь с ванильным мороженым и соленой карамелью, десерт «Семифредо тартуфо» с малиновым сорбетом, лавандовым сиропом и сладкой ватой, а также шоколадный фонтан с вишневым пломбиром.

Особенно искушенных в ресторанах и кофейнях округа угощают штруделем с мороженым. Кондитеры Химок придумывают и новые сочетания, так, появилось мороженое с ароматом сосновых иголок. Десерт готовят из натуральных ингредиентов со свежей сосновой хвоей.

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